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張惠妹高空繞場嗨唱不懼高 只跪求粉絲刪醜圖

記者林士傑／綜合報導
張惠妹初登台北大巨蛋，絞盡腦汁、砸下重金打造獨一無二的大秀。（圖／聲動娛樂提供）
張惠妹初登台北大巨蛋，絞盡腦汁、砸下重金打造獨一無二的大秀。（圖／聲動娛樂提供）

台灣知名女歌手張惠妹（阿妹）上周末首度征服台北大巨蛋，隨著「我要飛」的旋律搭乘心形熱氣球，起飛升至高空繞場一圈，達到五層樓高拉近與看台區觀眾的距離。她在熱氣球上賣力舞動獻唱「我要飛」、「渴了」，兩首歌六分鐘就燒掉750萬台幣（約23萬美元），都不懼高嗎？她說：「我已經開心到忘了害怕！」

「ASMR Maxxx@Taipei Dome」世界巡演來到第二場，4萬名觀眾熱情尖叫讓她十分開心。

阿妹跟團隊大手筆砸下5億台幣，首登大巨蛋果真驚喜連連，並且加裝延伸舞台，歌迷好評不斷讓她很滿足，唯獨無法接受死亡角度，她喊話：「親愛的，你們要知道，只要是人這樣拍，都不會好看。」她親自示範由下往上拍的角度，跪求觀眾刪掉醜照跟影片，「我很喜歡跟你們很近，那些很醜的拿掉，好不好」。

同時她發現觀眾席應援燈牌、手幅少於首場，忍不住笑嗆「今天大家好像比較沒心喔，都沒有牌子」，但並不影響她全心投入演出，首首高音都飆到天花板，讓人意猶未盡。

她也觀察到觀眾年齡層相當廣泛，看到許多資深鐵粉帶著小孩同歡，「想（跟你們）說你們的父母太有品味了，從小就聽這麼好的音樂」。

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