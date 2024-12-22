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修杰楷和「影后」女星半裸餐桌激吻 手部動作更瘋狂

記者陳慧貞／即時報導
「祕書俱樂部」中，曾莞婷(右)與修杰楷大尺度親密畫面曝光。（圖／TVBS提供）
「祕書俱樂部」中，曾莞婷(右)與修杰楷大尺度親密畫面曝光。（圖／TVBS提供）

曾莞婷、修杰楷主演TVBS新劇「祕書俱樂部」，劇中2人譜辦公室地下戀情，從暗藏的曖昧情愫，逐步升溫到令人心跳加速的親密互動，一場餐桌激情擁吻，大膽火辣，雙方手部動作更忙碌，將劇情推向高潮。

這段親密戲其實是2人拍攝的首場戲，曾莞婷忍不住笑稱：「真的好害羞！」身兼製作人、主演的修杰楷透露這樣的安排「頭過身就過」，他認為打破陌生感，能讓後續的演出更加自然流暢。為了呈現這段戲的完美質感，修杰楷特別聘請專業的親密指導，確保每一個細節都安全且到位，曾莞婷坦言，這樣的安排讓她倍感安心：「每個動作都被設計得很有美感，我完全可以專注在角色的情感表現上，看了很滿意！」

先前在Netflix「影后」爆紅的曾莞婷在「祕書俱樂部」飾演的高双芸是一位外表看似光鮮亮麗的經理，卻背負著來自家庭、工作、感情的多方壓力，內心彷彿能一觸即潰，和「影后」中的角色有極大反差，不斷引起網友熱議「曾莞婷這部劇的角色跟潘茵茵完全不同個性，超強的」、「感覺後面還有不為人知的故事」。

此外，劇中曾莞婷更發現自己的經理之位竟然是韓信正(修杰楷飾)使出卑劣手段而得來的，這一震驚事實讓曾莞婷對修杰楷的信任開始動搖，也讓她陷入道德困境，劇中職場權力鬥爭與錯綜複雜的情感糾葛再次成為觀眾熱議焦點，甚至已經有網友猜測「目前感覺大魔王是韓副總(修杰楷飾)」等，讓原本的情感羈絆更加撲朔迷離。

曾莞婷(左)與修杰楷在「秘書俱樂部」中談地下戀情。（圖／TVBS提供）
曾莞婷(左)與修杰楷在「秘書俱樂部」中談地下戀情。（圖／TVBS提供）
曾莞婷(右)、修杰楷在「秘書俱樂部」中，一場餐桌激吻大膽火辣。（圖／TVBS提供...
曾莞婷(右)、修杰楷在「秘書俱樂部」中，一場餐桌激吻大膽火辣。（圖／TVBS提供）
「祕書俱樂部」中，曾莞婷(中)發現自己拿到經理之位的真相，震驚不已。（圖／TVB...
「祕書俱樂部」中，曾莞婷(中)發現自己拿到經理之位的真相，震驚不已。（圖／TVBS提供）

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