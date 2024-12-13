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范文芳暌違10年赴台拍戲 視帝老公在星當奶爸

記者陳慧貞╱綜合報導
好久不見的范文芳，在「不如海邊吹吹風」劇裡飾演一名大牌經紀人。(圖／大川大立提供)
好久不見的范文芳，在「不如海邊吹吹風」劇裡飾演一名大牌經紀人。(圖／大川大立提供)

范文芳暌違10年赴台灣演出電視劇，參演何潤東執導新戲「不如海邊吹吹風」，劇中她扮演陳柏霖的經紀人Lily，以精湛演技詮釋大牌經紀人對藝人情感投入與掙扎。人在新加坡的她特別接受台灣媒體線上訪問，暢談對角色的體會與拍攝趣事，以及與導演何潤東及其他演員合作點滴，訪問剛一上線，她的老公李銘順也順道入鏡打招呼，夫妻如膠似漆令人稱羨。

難得赴台拍戲，又是到金門取景，范文芳直呼最過癮的是可以「到台灣拍戲」，開心能飾演一名大牌經紀人，被問現實中是否有動當經紀人的念頭，她感嘆：「我覺得當經紀人太難了，要操很多心，幫藝人安排事業、照顧私生活，還要能八面玲瓏，太難、太可怕了！」

「不如海邊吹吹風」主打療癒愛情故事，范文芳分享放鬆秘訣，笑回：「對我來說實在太容易了，只要看到老公、兒子，就會即刻放鬆。」

到金門拍戲近兩周，范文芳依然每天和兒子視訊，聽兒子分享學校發生的事；對她而言，赴台拍戲也想看自己能否長時間離開孩子，「測試結果還不錯」。

范文芳外出拍戲，老公李銘順就留在新加坡帶兒子，未來是否會和老公李銘順一起在台灣拍戲？她坦言有難度，「要等孩子長大可以獨立生活後才有可能」。

說起和導演何潤東，范文芳表示以前一起演戲，如今何潤東已是金獎導演，她觀察到對方可愛又成熟的特質，「他是一個對創作非常有熱情的人，拍攝中總是精益求精，即使台詞或情節不夠完美，也會馬上調整，不斷追求最好」。

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