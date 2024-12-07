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戲說從頭╱何潤東執導找上「老搭檔」 3凍齡女神飆戲

記者趙大智／綜合報導
范文芳飾演頗具手腕的大牌經紀人。（圖／大川大立提供）
范文芳飾演頗具手腕的大牌經紀人。（圖／大川大立提供）

何潤東執導的「不如海邊吹吹風」由陳柏霖、郭雪芙主演，搭配3位凍齡女神有同樣53歲范文芳、鄭家榆，56歲李之勤，還有62歲金鐘影帝庹宗華和51歲最強綠葉馬念先，5人加起來275歲，陣容絕不含糊。

范文芳劇中是陳柏霖經紀人，她跟何潤東曾在1998年合作電影「真心話」，時隔26年再度攜手，何潤東形容「有老搭檔的熟悉感，又有全新的火花，真的很享受和她合作的每一場戲」。

「懷玉公主」鄭家榆這回改扮「里長婆」，也是林柏叡的媽媽，不但要協助里民處理各種瑣事，更是老公庹宗華和兒子間的潤滑劑，必須展現內斂卻豐富的情感，何潤東大讚：「她讓這個角色充滿層次感，情感細膩。」

李之勤在「人選之人」演戴立忍妻子，氣質極為獨特，此次扮演詮釋陳柏霖的媽媽，雖然戲分不多，但每場戲都舉足輕重。而「里長伯」庹宗華以他標誌性的淡淡黑色幽默，為劇中增添一抹輕鬆；最強綠葉馬念先則不僅演技自然，還為影集貢獻音樂創作。他們各自飾演重要角色，或作為情感支柱、或增添幽默溫情，成為劇中愛情故事的最強應援團。

「不如海邊吹吹風」劇情講述一位落難大明星白引默（陳柏霖飾），因打人事件的負面新聞而陷入醜聞風波與演藝生涯低潮，企圖挽回形象的他，在王牌經紀人Lily姐（范文芳飾）勸說下，接了實境節目，而先來到拍攝地點「金門」體驗在地生活與暫避風頭。流放離島的他，因而遇到了和奶奶（洪慧芳飾）相依為命、土生土長的海島村姑李海諾（郭雪芙飾），同時在與當地村民共度日常後，也漸漸察覺到內心脆弱面。

李之勤飾演陳柏霖的母親，母子關係微妙。（圖／大川大立提供）
李之勤飾演陳柏霖的母親，母子關係微妙。（圖／大川大立提供）
鄭家榆飾演海風里可愛溫柔的里長婆。（圖／大川大立提供）
鄭家榆飾演海風里可愛溫柔的里長婆。（圖／大川大立提供）

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