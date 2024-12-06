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謝欣穎分手後露面 對「與惡」角色感受深

記者陳慧貞／綜合報導
謝欣穎被爆與王柏傑分手後首度亮相。（圖／CATCHPLAY+提供）
謝欣穎被爆與王柏傑分手後首度亮相。（圖／CATCHPLAY+提供）

台灣藝人周渝民、薛仕凌與謝欣穎5日出席在新加坡舉辦的亞洲電視論壇暨市場展（Asia TV Forum & Market, ATF），為新戲「我們與惡的距離II」宣傳。日前被爆與王柏傑分手後，謝欣穎首度亮相，看來精氣神俱佳，絲毫未見情傷，顯見已調整好心情。

三人在現場分享角色準備過程，與拍攝幕後點滴。謝欣穎在戲中飾演加害者的家人，因丈夫的過失殺人行為，原本幸福美滿的家庭生活被徹底顛覆。她感慨地說：「這個角色對於我來說非常困難，必須從少女到兩個孩子的母親，經歷了極大的挑戰，她承載著過去的陰影與當下的困境、面對生活的壓力，我對於這個角色的痛苦，也非常能夠感同身受。」

她也補充道：「這麼想加入演出，最重要的是因為我自己非常喜歡第一季，當我看到這個劇本的時候，真的很希望可以成為與惡宇宙裡的一員，所以不管再難，我都還是想要挑戰。」

周渝民飾演精神科醫生，人物故事橫跨20年，情緒張力極高，他說，這個角色最初是個樂觀的理想主義者，但遭逢人生重大意外後，逐漸變得沉重和抑鬱，說起與角色結緣，他說：「我想我需要一個能夠證明自己在當演員這麼多年來，能夠用沉澱，然後反思的心情去詮釋一個角色，這時候『我們與惡的距離II』就出現了。」

薛仕凌則是面臨罷免危機的新科立法委員，他表示：「我的角色出身政治世家，在個人理想與家族期待之間不斷掙扎，也徘徊於理想與現實的矛盾中。」他的角色與周渝民及謝欣穎的角色一同跨越20年，彼此之間有緊密的交集，三人遭遇也共同交織出整部劇情主線。

新加坡 罷免

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