反差擦火花…劉以豪又廢又欠揍 柯佳嬿變潑辣人妻

柯佳嬿、劉以豪主演「童話故事下集」。（圖／Netflix提供）

台灣藝人柯佳嬿、劉以豪主演的愛情喜劇「童話故事下集」近日首曝90秒前導預告，兩人首次搭檔演夫妻，揭露所謂「童話故事」幸福快樂的結局後，下集故事將會發生怎樣的人間清醒夫妻日常，劇中扮演潑辣厭世人妻的柯佳嬿提到合作心得，爆料劉以豪：「又廢又欠揍又拿他沒辦法，是從沒看過的以豪。」

劇中，柯佳嬿、劉以豪在雨中初識一見鍾情後，就這樣墜入愛河，最後結了婚，但兩人並未像童話故事般，從此過著幸福快樂的日子。劇中，柯佳嬿是個性格潑辣的人妻，她指角色：「宜玲（角色名）在關係裡看起來是強勢的一方，嘴巴也很壞，其實刀子嘴豆腐心，她只是比較坦承面對人生的各種處境而已。表面上劉以豪飾演的友友很可憐，但可憐之人必有可恨之處，宜玲對友友就是又愛又恨。」首次搭檔劉以豪，她笑說：「印象中劉以豪是陽光帥氣大男孩，但在戲裡，這些特質可說是蕩然無存，讓人拿他沒辦法，是從沒看過的劉以豪。」

五年沒演台劇 ，劉以豪一改男神形象，飾演一位呆萌、不修邊幅的「媽寶人夫」，談及首度和柯佳嬿合作的心情，劉以豪表示：「跟佳嬿相處一直都非常合得來，但不知道為什麼演到後面我更習慣戲裡兩個人的相處，甚至要演完時還感到十分的不捨。」更透露一開始看到劇本，更想挑戰的反而是老婆的角色，但礙於性別當然是無法，並表示十分喜歡這個好看又好笑故事。

談及選角，編導李念修分享：「因為我是個喜歡『不合理』的人，覺得讓有氣質的佳嬿來演滿口大便的女人；讓王子形象的以豪來演拉屎打呼的媽寶，如此顛覆他們原本形象，如此不合理的選角，應該會燃燒出不一樣的火花，可以玩得很開心吧！」