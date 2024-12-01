蕭煌奇演唱會開放點歌 師妹戴愛玲同台尬歌

蕭煌奇(圖)攜手師妹戴愛玲開唱，兩人除了唱功一流，講話也非常幽默。(記者王聰賢／攝影)

金曲天王蕭煌奇日前一連兩天攜手師妹戴愛玲在台北國際會議中心開唱，小胖林育羣擔任暖場嘉賓助陣，蕭煌奇歌聲和幽默感贏得台下一片喝采，「今晚是最帥的我陪著你，第一次聽我唱歌的朋友舉手我看一下，喔、都不是第一次啦？因為我沒看到。」

蕭煌奇以節奏輕快的「Good Show」問候歌迷，隨後分享音樂創作歷程，包括「我是你的消防局」、「上水的花」、「命運點歌」等，並履行日前在宣傳記者會許下的承諾「開放點歌」，一展唱功，為歌迷帶來滿滿的驚喜與感動。

蕭煌奇邀約視障音樂家張林峯演出則是另一亮點，經典名曲「阿嬤的話」、「你是我的眼」在張林峯薩克斯風的伴奏下，搭配蕭煌奇極具穿透力的歌聲，撼動歌迷心弦。

鐵肺天后戴愛玲為了演出盡善盡美，不僅加強鍛鍊體態，亦親自參與曲目編排，帶來「愛靈靈」、「電頭鬃」、「愛了就知道」、「對的人」、「千年之戀」等動人歌曲，以高亢、充滿力量的嗓音展現超強爆發力，笑說：「會不會嫌我嗓門太大？其實我是我們家嗓門最小的！」戴愛玲更與蕭煌奇同台尬歌，展露出師兄妹絕佳默契。