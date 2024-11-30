韓星李廷鎮曝「同房史」 温昇豪急喊「沒同床」

温昇豪(右)和李廷鎮因工作成為跨國好朋友。（記者吳致碩／攝影）

46歲韓星李廷鎮曾在「順風婦產科」扮宋慧喬 男友，也曾跟金泰希合作「愛在哈佛」，在「The King：永遠的君主」則是大魔王。應好友温昇豪之邀來台拍台劇 「整形過後」，兩人11年曾在澳門 酒店有過一段「同房情緣」，温昇豪笑說：「那是我最後一次跟人住同間房。」

李廷鎮跟過往相比多了成熟魅力，身高184公分穿起合身西裝十分挺拔，來台灣拍戲跟韓國沒有太大差異，唯一要注意的，是台灣食物太好吃，必須克制口腹之欲，温昇豪透露好友什麼便當都吃，還自備海苔，還是他在台灣超市買的。

他倆11年前在大陸拍戲結為好友，尤其澳門之旅更是關鍵。當時澳門有酒店邀請温昇豪去住，剛好劇組就在深圳，於是他就邀請李廷鎮同行，兩人同住澳門的酒店。李廷鎮馬上解釋：「不要誤會，房間很大，沒有睡同張床。」

此後温昇豪每年都會去韓國找他敘舊、打小白球。3年前他計畫拍「整形過後」，李廷鎮也一口答應，接下來將在台灣待1個多月，如今新戲已拍了2周，李廷鎮戲裡飾演韓國來台的醫院管理階層霸總，和温昇豪飾演的整形醫師有很多對手戲，兩人跟張榕容將有段三角關係。而劇中飾演資深護理師的安心亞也要開口講韓文。