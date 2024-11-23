金馬61／楊貴媚奪女配 噴淚「怎會是我」做重大宣布

楊貴媚拿下金馬女配角獎。記者陳慧貞／攝影

楊貴媚以「小雁與吳愛麗」勇奪最佳女配角獎，繼拿到金鐘視后後，再拿下一座金馬獎，她直呼：「怎麼可能？真的不敢相信！」，腳踩17公分高跟鞋走上台，楊貴媚仍難掩激動，表示很多人以為她得獎無數，事實上距離上次拿到金馬影后，已是20 年前的事，她經常演傳統苦情媽，後台受訪她也做重大宣布，直呼演傳統苦情媽演得太膩，下次希望挑戰喜劇片。

楊貴媚曾是第41屆金馬影后，相隔20年拿下女配角獎，她感慨這條路好長，尤其此次競爭者陸弈靜、曾沛慈、劉奕兒、張榕容的優秀表現，她光是看入圍 片段就覺得想掉淚，「我相信台下有很多影后，共通點都是努力再努力，但是對不起，獎座握在我手上，我就不客氣了。」已收集金馬、金鐘獎項，當年歌手出道的她，因節目「老少女奇遇記」有出專輯，希望下次挑戰金曲獎。

楊貴媚坦言，演過很多傳統苦情媽，「感覺已經很膩了」而說起未來希望挑戰角色，她直呼盼能演喜劇片，但武俠片動作戲多，她恐無法勝任，醫師、律師等角色都有大量的專業台詞，她表示自己實在背不了，只能婉拒類似角色。