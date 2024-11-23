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觀劇說影／林柏叡「吹吹風」奪愛 與陳柏霖搶郭雪芙

記者趙大智／綜合報導
郭雪芙（左）和林柏叡劇中經常在金門古厝民宿屋頂上談心。（圖／大川大立提供）
郭雪芙（左）和林柏叡劇中經常在金門古厝民宿屋頂上談心。（圖／大川大立提供）

何潤東執導的「不如海邊吹吹風」展現四對戀人情感，陳柏霖、郭雪芙、林柏叡和蔡思韵將陷入一場四角習題，其中林柏叡曾是王淨「集柏專家」中一員，赴中國發展多年，劇中將跟陳柏霖爭奪小海女郭雪芙。

陳柏霖飾演的「帥跩大明星」白引默，邂逅郭雪芙飾演的「最美小海女」李海諾。兩人從初次見面時的互相吐槽到逐漸發現對方的脆弱，郭雪芙形容陳柏霖的角色「就像海膽，全身都是刺」，而陳柏霖則不留情面地嫌棄郭雪芙的廚藝：「是要客人都去洗腎嗎？」

但這些言語交鋒背後，逐漸展現了對彼此真心的敞開，隨著劇情推進，兩人從抵觸到依賴，眼神中的深情流露令人屏息期待，愛情的萌芽如金門的海風般輕柔卻撩人心弦。

郭雪芙的另一條感情線是與林柏叡展開，因「蒼蘭訣」中溫柔深情的角色走紅的林柏叡，此次飾演郭雪芙的青梅竹馬「陳大浯」，兩人因年少的純真情感連結，卻因分隔多年而漸行漸遠。當林柏叡回到金門時，卻發現初戀的心上人身邊已有護花使者陳柏霖，他和陳柏霖之間的「奪愛大戰」暗潮洶湧。

郭雪芙則笑稱她與林柏叡在劇中的互動像是「最熟悉的陌生人」。而林柏叡回想起一場與郭雪芙在金門古厝民宿屋頂的對話，兩人都隨著充滿懷舊古風的場景而投入演出。

林柏叡在劇中也與香港演員蔡思韵飾演的「許曼」發生情感牽連。一個溫柔內斂，一個奔放自由，兩人意外吸引彼此，形成了另一條張力十足的感情線。

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