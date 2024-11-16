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成長故事 曾國城曝春風找「傳播妹陪上課」往事

記者李姿瑩／綜合報導
曾國城(右)、大霈搭檔主持「我的成長」，分享明星們的成長故事。（記者沈昱嘉／攝影）
曾國城(右)、大霈搭檔主持「我的成長」，分享明星們的成長故事。（記者沈昱嘉／攝影）

曾國城、大霈日前出席「我的成長」開播記者會，分享明星們的成長故事。他們透過短劇和脫口秀挖掘藝人內心世界，對林美秀、玖壹壹的人生歷程印象深刻，訪談間曾國城也忍不住掉淚。

玖壹壹對於自己從社會底層成長的過程非常坦然，春風更直接公開跟同學一起集資，請傳播妹來陪他們上課、烤肉，令曾國城大開眼界。「但我沒有往下挖，再往下挖他可能就要哭了」。如果時間允許，他認為玖壹壹每位成員的故事都值得單獨製作一集。

魔術師劉謙也是其中一位故事主角，但事前曾國城不知道劉謙生病，直到錄影前才得知劉謙剛開刀，「他一直壓著這個消息，也因為病情少賺一大筆。不過他恢復得不錯，檢查回診也沒有問題，處理好才跟大家講」。

因為接近年末，媒體好奇曾國城副業曾拌麵今年業績如何？曾國城表示還沒看報表，不過營收應該有破億(約逾308萬美元)，整體收支打平。他預計發出1個月以上的年終獎金，已經準備好300萬元(約9.2萬美元)犒賞旗下30位員工。

曾國城自2015年成立品牌曾拌麵，成功行銷到全球市場，現在在宜蘭和台北新光三越都有實體店面。雖然走過疫情，但曾國城發現整體市場比往年萎縮，感嘆現在大家外食選擇性多，外送平台又方便，不一定要在家開伙。

而他今年以電影「小雁與吳愛麗」入圍金馬獎最佳男配角，23日即將出席頒獎典禮。他沒有特別為此減重，自認得獎機率不高，但如果真的得獎，一定會大方請客分享喜悅。

疫情 入圍 減重

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