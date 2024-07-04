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李艷秋「拄助行器」 親吐當年淡出新聞圈原因

記者林怡秀／綜合報導
李艷秋(右)拄著助行器，上王偉忠(左)主持的中廣節目。（圖／中廣提供）
李艷秋(右)拄著助行器，上王偉忠(左)主持的中廣節目。（圖／中廣提供）

王偉忠主持中廣「欸！我說到哪裡了？！」，邀來相識將近50年的老友李艷秋上節目。王偉忠看到李艷秋在髖骨手術後拄著助行器還要學吉他，真心佩服，說他年紀也到了，也該檢查膝關節，李艷秋大方表示：「如果你要開刀，我的助行器可以借你！」

王偉忠習慣稱呼李艷秋「同學」，原來兩人在大學時參加跨校新聞營相識，後來王偉忠在華視做綜藝、李艷秋則是華視當家主播。後來李艷秋與李濤夫妻檔先後轉去TVBS，王偉忠笑說當年他在TVBS當副總，先做了李濤主持的「全民開講」，轟動一時，後來各台競相模仿，亂象叢生，他又做了「全民亂講」來諷刺這個現象，讓郭子乾演郭濤直播接聽真實觀眾的叩應，同樣轟動。

李艷秋也透露，其實新聞節目有很多職業傷害，像棚內以前用鹵素燈，其實強光很傷害眼球，李濤50歲就必須開刀清除白內障，她自己則是體質易發骨刺，只要運動磨損到軟骨就會痠痛不已、明顯感覺力不從心，為了日後能跑能跳，乾脆兩邊髖骨都開刀處理。

王偉忠問起兩人為何決定連袂離開新聞圈，李豔秋說10年前他們冬天到北海道，李濤看著當地蒼茫美麗的雪景，忽然有感而發說：「回去，我們就辭了吧！」王偉忠打趣說：「李濤應該說，我們再生一個吧！」逗得李艷秋哈哈大笑。現在李濤忙公益，她則學音樂，先學古箏、再學吉他，而且老老實實從樂理開始學起，以前看不懂豆芽菜音符，現在則覺得樂趣無窮。

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