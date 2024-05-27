梁靜茹飆淚重生 感性向粉絲示愛「真幸福」

梁靜茹(左)美胸若隱若現。（圖／超級圓頂提供）

梁靜茹 砸百萬重金打造5套全新華服，「當我們談論愛情」世界巡演進化版於深圳起跑，自嘲太愛哭的她尾聲再度淚灑舞台，表示：「淚水完全是感動的淚水，完全是你們給我的能量，我希望每一個人在每一個音符或每一句歌詞，會找到心中的小亮光，不要放棄勇往直前，一定會成功。」

「今晚你們是閃亮的星星，讓我看見你們的光」，她透過親寫的2句話引領1.2萬名觀眾踏入音樂世界，身穿6米長亮黃色禮服宛如初夏花仙子，登上高台演唱「寧夏」，藏有花瓣輪廓的裙擺由2400公分的布打造，透過光影變化展現靈動生命力。隨後她卸下長裙換成褲裝，美胸若隱若現，唱完「暖暖」後說：「深圳是很適合談戀愛的地方，有漂亮的風景，有山有水，好聽的音樂，跟你們的歌聲。」

梁靜茹帶來一連串金曲，讓觀眾如癡如醉。（圖／超級圓頂提供）

進化版歌單翻新將近3分之1曲目，在她演唱「聽不到」時，尾奏台上出現噗通噗通的心跳聲，精靈舞者將對花仙子怦然跳動的一顆心收進寶箱裡，舞台上隨即開出萬紫千紅的花朵，全場猶如淪陷在梁靜茹的愛裡高唱「親親」。

見著全場排出「謝謝你陪伴我的青春」應援字樣，並將一首首的歌名應援條舉在手上，梁靜茹感性表示：「你們都很熟悉我人生的成長過程，是你們也陪伴我每一步的青春。這麼多的故事，在歌裡，都有你們的陪伴真幸福，謝謝你們，我愛你們。我們總是在愛情裡跌跌撞撞，就因為這些一步一步的碰撞，你就會成長，對不對？就像接下來的這首歌一樣，『大人』。」

來到尾聲之際，她謝謝觀眾朋友，也謝謝自己：「其實我一點也不累，這是演唱會最魔幻的時刻，我是捨不得的。帶來最後一首可以讓我重生的歌『燕尾蝶』。」安可時她則選了「崇拜」一曲展現柔美中的個性，並應歌迷要求首度開放現場點歌，周杰倫 寫的「失憶」、許久未公開演唱的「三寸日光」、「Fly Away」3首歌曲讓粉絲直呼賺到！