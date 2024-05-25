第35屆金曲獎 Lulu再挑大梁 紅毯主持是他們

Lulu今年三度主持金曲獎。（圖／台視提供）

「第35屆金曲獎頒獎典禮」將於6月29日在台北小巨蛋盛大舉行，本屆再度邀請到Lulu黃路梓茵擔任典禮主持人，而星光大道 的紅毯主持人則由陳明珠和黃偉晉攜手負責。

三度接下金曲獎主持重擔的Lulu，去年甫擔任第60屆金馬獎頒獎典禮主持，蒐集完三金主持的她表示：「對我來說金曲獎是一種隆重的派對，主持人的角色就是負責穿針引線，讓每位嘉賓感到輕鬆愉快。」而距離Lulu上一次主持金曲獎已是三年前的第32屆，當年因疫情 關係各項防疫措施十分嚴謹，讓她更加珍惜如今能順利舉辦的大型盛會，她感慨道：「過去總覺得每年6月底屬於金曲獎的日子理所當然，但經歷疫情後，這些透過音樂交流、相聚的時光更加難能可貴。」

再次搭檔接任星光大道主持人的陳明珠和黃偉晉，紛紛表示非常期待能再度合作，也感謝各界的肯定。陳明珠表示：「和偉晉累積了許多大型主持的合作經驗，相信我們會有更好的默契！典禮前會先主持入圍 節目，讓我們對入圍者有更深入的認識。」黃偉晉則感到相當榮幸，除了和陳明珠的絕佳默契，總是做足準備的他，也期許第二次的紅毯主持可以有更完美的表現。

黃偉晉二次主持金曲獎紅毯。（圖／台視提供）

已連續三年在紅毯上服務入圍者的陳明珠，口條台風備受肯定，她透露自己的「武功秘笈」就是體能訓練和增進語言能力，她表示，主持時間長達兩小時，身穿禮服並腳踩10公分高跟鞋是最大挑戰；此外，去年四聲道切換自如的她，表示將持續精進語言能力，讓來到金曲獎的海內外音樂人賓至如歸。