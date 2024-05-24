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曾吻郭碧婷 勝利傳香港開夜店 向佐嗆滾

娛樂新聞組／綜合報導
「宇宙有愛浪漫同遊」中，勝利和郭碧婷有不少親密戲。(取材自豆瓣電影)
「宇宙有愛浪漫同遊」中，勝利和郭碧婷有不少親密戲。(取材自豆瓣電影)

南韓男星勝利涉及性犯罪等罪被判入獄，刑滿出獄後他依舊享受人生，近期因BBC上線揭秘2019年「Burning Sun事件」更多內幕的影片，包括勝利在內當年犯罪的偶像再引起討論，最近又傳出他疑似要在香港定居，打算在尖東重操舊業開夜店，亦傳出他在香港置產豪宅，然則，香港大亨向華強之子向佐非常憤怒，還怒轟「滾回你的國家」，更有網友發現，向佐妻子郭碧婷曾與勝利親吻，引發熱議。

向佐近日在微博上發文，「有傳說你來中國香港定居就算了、你還想把你在你自己國家不良的風氣帶來中國香港……麻煩你立刻滾開！開夜店，而且在夜店裡帶來非常不良的風氣的話、絕對不可以原諒、再有一個更致命的點、引起港獨的支持、這是忍無可忍！滾！」。

於是有網友好奇，向佐為何如何憤怒，因而發現向佐妻子郭碧婷曾演過電影「宇宙有愛浪漫同遊」，當時與勝利飾演情侶，兩人另有演出「Faded」中文版MV，皆有親吻、擁抱等片段，讓網友相當震驚。

勝利也曾在2016年PO出和郭碧婷貼臉的親暱合照，照片中可見，勝利和郭碧婷微笑看著鏡頭，背後是一片清澈大海，看起來相當甜蜜，加上勝利一開始只在照片上註記「愛心」符號，讓粉絲一度以為他是要公開戀情，後面才加註「#宇愛同游」，原來他是為了戲劇「宇宙有愛浪漫同遊」宣傳。

當時兩人為了宣傳新片，頻頻合體現身，親密互動曾一度傳出戀愛緋聞，但未獲證實。

BIGBANG勝利曾公開與郭碧婷貼臉合影。(取材自Instagram)
BIGBANG勝利曾公開與郭碧婷貼臉合影。(取材自Instagram)

香港 緋聞 微博

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