切除兩器官抗癌 台女星面臨斷崖式衰老

唐玲成為抗癌典範。(年代提供)

台灣49歲女星唐玲過去演出多部八點檔走紅，不料在2019年被診斷出罹患胃癌第四期，手術時切除三分之二個胃保命，2022年時再度復發，發現癌細胞 轉移，只好再將子宮及卵巢切除，近日唐玲到「聚焦2.0」分享抗癌歷程，自曝罹癌前其實就有徵兆，但她都輕視這些異狀才讓胃癌有機可趁，如今癌後重生，唐玲成為抗癌典範。

唐玲總共經歷兩次大手術及8次化療，目前身上還裝有人工血管，儘管術後恢復良好，但仍需維持生活習慣以免再度復發，過去唐玲身體出現不少警訊，像是20年前曾患有胃潰瘍，都只吃成藥未再就診，甚至還感染胃幽門桿菌，這兩大因素都是導致胃癌的兇手，朱恩光醫師提醒，家族有胃癌病史的話，罹癌風險會提高5倍，另外若是感染幽門桿菌，罹癌風險則會提高8倍，叮嚀千萬不能忽視身體警訊。

唐玲總共切除2處器官，胃功能被影響所以必須自行打維他命B12維持營養素，後續切除卵巢，卻發現被迫進入更年期、斷崖式衰老，關節 疼痛等毛病都找上門，唐玲成功抗癌後養成運動習慣、心情保持愉悅，醫師叮嚀幽門螺旋桿菌主要是不乾淨的水源、食物與唾液等傳染，家中若有人感染，其他人中標機率也會提高，建議一同篩檢避免惡化成癌症 。