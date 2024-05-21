揮別「蕾神之鎚」 王力宏談感情未排斥「再有個家」

王力宏(右)遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，導致形象一落千丈。（本報資料照片）

王力宏 遭前妻李靚蕾 毀滅式爆料，導致形象一落千丈，5月17日剛度過48歲生日，經歷人生的低潮後，近年來開始重拾演藝事業，並陸續在台灣、美國等地開唱，他接受鏡週刊專訪，身為鑽石單身漢是否還會想找個伴？他也首度回應了感情問題：「我沒在尋找也並沒有排斥。」短短一句話，點出王力宏未來也可能想要再有個家。

王力宏2021年因李靚蕾長達5千多字的毀滅文，兩人展開離婚互控大戰，他形象墜谷底，當時代言的汽車品牌立刻要求解約，並索賠人民幣2000萬（約277萬美元），2022年北京時之尚廣告公司申請凍結王力宏公司旗下人民幣901萬元（約125萬美元）的財產，5月10日法院宣告解除王的資產，且無需支付賠償金。王力宏有感而發表示，從谷底爬出來不容易，且需要花上不少努力、時間，但只要不斷攀爬「每天都做必要的事情以取得進步」。

王力宏和李靚蕾的互控大戰一時沸沸揚揚。(摘自微博)

據報導，王力宏將於明年迎來出道30週年，從一開始的優質偶像、順風順水的天王之路、到遭前妻李靚蕾的「蕾神之鎚」訴說12罪狀、官司訴訟，面臨巨變與低潮。他回憶這段時間在各地開唱，內心百改交集，深知一切得來不易，也更懂得珍惜，認為每場演出、音符、觀眾的笑聲及笑容，都變得更加有意義；此外，對於4月在大陸開唱時一名女歌迷衝上台熊抱他一事，他坦言，雖然當下感到錯愕，但仍相當鎮定，也感激當時沒人受傷。

報導指出，至於針對近期傳出他將參戰大陸節目「歌手2024」，立馬成為網友議論焦點。不少人抱持懷疑態度，稱「背負婚姻醜聞的他，節目組能否接納嗎？」但也有不少人樂觀其成，讚他「有這個實力」、「應該能帶來驚喜」。王力宏只在生日直播時說道：「謝謝你的問題，這個節目很棒正在直播，你們在看嗎？但如果想聽二哥的Live，歡迎來看音樂節」，並未直接回答流言的真實性。