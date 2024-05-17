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楊乃文挑戰再封后 入圍8項 金曲大贏家

記者林士傑／綜合報導
孫盛希三度入圍華語歌后。(取材自微博)
孫盛希三度入圍華語歌后。(取材自微博)

第35屆金曲獎由評審團主席陳子鴻，偕同JADE、以莉．高露、米莎、曹雅雯、鶴The Crane一起公布入圍名單，本屆大贏家為提名八項的楊乃文，邁向第二座華語歌后之路的對手有9m88、孫盛希、袁婭維以及蘇運瑩。

楊乃文憑「Flow」專輯入圍年度歌曲跟專輯、華語專輯等8項大獎，謙虛簡短地說聲「謝謝」，依舊不改酷勁，隨後抱持平常心前往例行的運動行程。不同於她已拿過一次歌后，本屆剩餘四名入圍者各擁獨特風格，期盼能夠出線開胡，拿下生涯首座歌后。

9m88獲知入圍最佳華語女歌手、演唱錄音專輯獎後喜極而泣，想把榮耀分享給工作夥伴跟歌迷：「這是我們一起入圍的！非常開心！」孫盛希前兩次陪榜收場，她說很感謝身旁的夥伴與朋友，即便處於複雜的環境當中，自己依舊熱愛音樂。

同樣二度入圍，蘇運瑩欣喜在微博表示：「謝謝金曲獎的肯定，謝謝一直以來關注和支持的朋友們，入圍好開心，繼續加油。」袁婭維則難掩興奮說：「音樂從來不是我一個人的事，因為有你們，我創作出更好的音樂，不斷挑戰全新的我。」

本屆特殊貢獻獎有兩位得主，入行超過60年的劉清池是台語歌壇編曲第一人，代表作如江蕙「酒後的心聲」等，定義了台灣人心中台語歌的「正港台灣味」。已故歌手鄭華娟才華橫溢，既能寫詞、也能作曲，作品經常展現勇敢探索世界、獨立自主的女性形象，也默默推動了台灣社會的改變。

9m88首度入圍華語歌后。 (圖／爵士寶貝提供)
9m88首度入圍華語歌后。 (圖／爵士寶貝提供)
袁婭維挑戰開胡。(取材自微博)
袁婭維挑戰開胡。(取材自微博)
楊乃文入圍8項成大贏家。(圖／亞神音樂提供)
楊乃文入圍8項成大贏家。(圖／亞神音樂提供)
蘇運瑩再度角逐歌后。(取材自微博)
蘇運瑩再度角逐歌后。(取材自微博)

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