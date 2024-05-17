金曲遺珠多 李玟因國籍無緣貢獻獎

李玟未獲特別貢獻獎讓歌迷失望。(本報資料照片)

金曲制度稍改，今年有160位評審，是過去的兩倍，也因此所有獎項的評選無法一次就過半，歌王、歌后都沒有第一次就出線的人，即便是入圍 大贏家楊乃文也是；評審團主席陳子鴻坦言遺珠相當多，包括梁靜茹 、閻奕格、陳奕迅，笑說：「每個評審耳朵都超硬的！」而李玟 和MC HotDog熱狗的爭議他也一次說明白。

評審團討論最久的是歌后，陳子鴻透露「投票沒超過5輪也有3輪」。他認為梁靜茹和閻奕格、台語方面孫淑媚都是遺珠，陳奕迅也進複選，陳子鴻覺得他最可惜，是否因為是粵語專輯？陳說：「粵語沒有問題，先前規則已經修改了。」

去年離開人世的李玟一度被認為是特別貢獻獎人選，但因資格不符而無法獲獎，陳子鴻說：「一直以來都是要有中華民國國籍，這件事我們確實有討論，但規定就是這樣，CoCo跟我是好朋友，她應該不會在意這種事啦！」

熱狗以專輯「髒藝術家」入圍歌王、歌曲「樓上的房東」入圍年度歌曲獎，不過這張專輯中歌曲「樓下的房客」爆出抄襲朱德庸漫畫「跳樓」。陳子鴻直言：「那首歌有爭議沒錯，但入圍的是不同首歌，我覺得很有趣、很酷，嘻哈就是這種態度，有點自嘲。」