「狗陣」入圍坎城影展 彭于晏帶愛犬走紅毯

彭于晏帶著愛犬出席坎城影展。（取材自微博）

第77屆坎城影展華人 影人陣容比前幾年堅強，台灣代表吳可熙是最早一批抵達者，準備在新片「藍色太陽宮」世界首映會上亮麗登場。而男神彭于晏主演「狗陣」入選坎城影展一種關注單元，他這幾天帶著愛犬Xin在坎城到處散步，但帶著愛犬一起走上紅毯；「墜惡真相」的萌犬梅西再度回歸，引來許多攝影紛紛拍攝

坎城影展單元眾多，最受矚目的正式競賽，由去年最賣座的「Barbie芭比」（Barbie）導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）擔任評審團主席，她也帶著全體成員們出席紅毯拍攝，包括「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）入圍 奧斯卡影后的莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）、日本名導是枝裕和以及「逆轉人生」（The Untouchables）凱撒獎影帝歐瑪希（Omar Sy）都在列，眾人開心亮相之後，歐瑪希還拿起手機幫大家自拍，氣氛相當融洽。

彭于晏新片「狗陣」入圍坎城影展「一種注目」單元，他飾演的民間打狗隊員，因為被一隻流浪狗喚醒對生命的憐憫之情，決定開始拯救流浪狗，由「老炮兒」管虎執導。