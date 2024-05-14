我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

加州Waymo自駕計程車高速上出事故 再引安全疑慮

致敬出道35年 蘇有朋首辦大型巡演

娛樂新聞組／綜合報導
蘇有朋最近正舉辦「在多重宇宙遇見你」巡演。（圖／鵲兒喜娛樂經紀提供）
蘇有朋最近正舉辦「在多重宇宙遇見你」巡演。（圖／鵲兒喜娛樂經紀提供）

台灣男星蘇有朋出道35年，投入所有經驗舉辦「在多重宇宙遇見你」巡演，跨世代金曲完整穿越重現，他開心表示：「致過去那些閃閃發光的青春！」

蘇有朋從歌手身分到演員、製片人、導演，近日更將出道35年豐富歌手經歷搬上舞台，舉辦「在多重宇宙遇見你」的巡迴演唱會，更飆唱名劇「還珠格格」主題曲掀起滿滿回憶殺。

蘇有朋演唱會名稱特別以「多重宇宙」為概念主題，一口氣把自己入行以來各個階段輝煌時期的代表曲目，化做經典舞台一幕幕呈現，當中包括「小虎隊」時期琅琅上口的「青蘋果樂園」、「蝴蝶飛呀」，縱橫戲劇時期的「還珠格格」、「情深深雨濛濛」、「倚天屠龍記」等膾炙人口的主題曲，化身為「時空音樂旅人」藉由演唱會娓娓道來出道35年的心路歷程，回顧自身音樂及戲劇生涯。

為了自己首場大型巡迴演唱會，首次擔任節目總監的蘇有朋追求完美的個性，舉凡歌單設計、舞台及視覺設計內容呈現都親力親為參與討論與把關，每個「多重宇宙」的橋段環節更細心籌畫，細至歌曲重新編排都盯好盯滿。

蘇有朋透過經紀公司表示：「從小虎隊到戲劇演員時期及披荊斬棘的哥哥或擔任電影導演，都是集體創作才有的成績，也成就了我人生每一個階段的亮點」，表示想用自己方式跟團隊致敬。

另外，蘇有朋在演唱會製作費上不惜成本全心投入，要求甚高的他，甚至把前10場的唱酬全用在演唱會製作費上，期盼「多重宇宙」更臻完美的同時，更表示：「致過去那些閃閃發光的青春。」

演唱會中，蘇有朋特別情商搖滾情歌天王「信」蘇見信擔任嘉賓，兩人把「披荊斬棘的哥哥2」累積的默契帶到現場，「信」在蘇有朋唱到小虎隊時期的夯歌「星星的約會」時，竟穿著舞者造型衣服現身，蘇見信如此犧牲色相力挺哥兒們，堪稱是北京場當晚的最大驚喜彩蛋。

蘇有朋

上一則

華晨宇「日出演唱會」火了 連官媒也稱讚

下一則

吃麵被拍…曾黎戀情曝光 網酸：美女配野獸

延伸閱讀

華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…

華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…
林俊傑演唱會爆退票風波 觀眾：花135美元「連本人都看不到」

林俊傑演唱會爆退票風波 觀眾：花135美元「連本人都看不到」
蘇有朋開唱遭怪人闖入 50歲「逆齡心法」：管住嘴邁開腿

蘇有朋開唱遭怪人闖入 50歲「逆齡心法」：管住嘴邁開腿
五月天陷假唱疑雲半年 官方調查還清白

五月天陷假唱疑雲半年 官方調查還清白

熱門新聞

宋慧喬擔任百想視后頒獎人，看起來心情不錯。圖／摘自JTBC

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

2024-05-07 08:39
梁朝偉（左一）、劉嘉玲（右一）和導演陳英雄、陳女燕溪夫妻檔在巴黎欣賞畢卡索名畫。（取材自微博）

劉嘉玲曬素顏日常…與梁朝偉巴黎街頭吃漢堡餵白鴿

2024-05-10 20:51
知名男演員林更新被證實考博。（取材自微博）

林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他

2024-05-11 07:30
陳百祥過去演「唐伯虎點秋香」，以諧星身份走紅。（取材自微博）

「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」

2024-05-08 08:00
李連杰難得發出夫妻合照。(取材自微博)

李連杰罕見曬亞姐冠軍老婆 62歲辣妻近照曝光

2024-05-12 00:21
BLACKPINK成員Jennie去年傳出入住首爾最貴住宅區漢南洞高級別墅區 UN Village。(圖／擷自instagram、翻攝自seoro architects)

Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光

2024-05-10 09:29

超人氣

更多 >
這3個地方 不要用銷帳卡

這3個地方 不要用銷帳卡
華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤

華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤
麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？

麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？
哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼
華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…

華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…