我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

昔日轉手就賣 龍千玉差一點就變房產大亨

記者林士傑／綜合報導
龍千玉最近推出新專輯，擺脫悲苦風格。（記者吳致碩／攝影）
龍千玉最近推出新專輯，擺脫悲苦風格。（記者吳致碩／攝影）

龍千玉有如歌壇公務員，年年發片與粉絲見面，深懷感恩之情稱沒想過能唱那麼久，生活真的超幸福，也是新歌「幸福人生」真實寫照。而她聽從費玉清（小哥）建議「有土斯有財」，出道後靠買房理財，差一步就成台北忠孝東路房產大亨，她笑說：「我沒辦法放長線，有賺就好。」

不只費玉清建議置產，她的爸爸在世時對她說過「妳的命盤是賺錢要買房地產，老了才有保障」，正巧當時接了不少工地秀，她努力存錢置產，往往漲個50萬（台幣，下同）、100萬就脫手。她印象最深是30年前的桃園透天厝，500萬入手後因貸款金額龐大，轉賣賺進百萬，如今該處價值5000萬，相差多達10倍，她也只是笑笑表示：「賺多少錢是命中註定，可以說我很容易滿足。」

此外，小哥幕前愛講黃色笑話，她說私下也是如此，「小哥是要取悅大家，但小哥從來不講人的是非長短，生活無欲則剛，很佩服他。」除了建議置產養老、多接觸大自然，小哥還傳授生吞雞蛋保養喉嚨的妙招，她說：「滿有效的，我會去南投山上等待母雞下蛋，但現在雞蛋跟以前不同，大家不要亂學。」

龍千玉表示近年擺脫悲苦曲風，新專輯「十一號碼頭」藏有一心一意的意思，至於一心一意的理想對象？她說仍是同一位老朋友，「這個伴就像家庭的一分子，可以互相扶持，但沒有像年輕那樣轟轟烈烈。」珍惜、感恩是她現在的人生座右銘。

雞蛋 貸款 房地產

上一則

台灣流行音樂故事來美展覽 黃韻玲親自導覽

下一則

「捍衛戰警3」有望？基努李維、珊卓布拉克說願再合體

延伸閱讀

向太摔傷大腿骨斷裂 郭碧婷攜子女火速探望

向太摔傷大腿骨斷裂 郭碧婷攜子女火速探望
淫魔案重審 MeToo支持者抗爭到底

淫魔案重審 MeToo支持者抗爭到底
電影大亨溫斯坦才被終審法院推翻定罪 紐約市戒護就醫

電影大亨溫斯坦才被終審法院推翻定罪 紐約市戒護就醫
發回再審 好萊塢大亨溫斯坦性侵案 定罪被推翻

發回再審 好萊塢大亨溫斯坦性侵案 定罪被推翻

熱門新聞

余祥銓來錄影一臉無奈。(記者王聰賢／攝影)

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

2024-05-03 11:52
沈文程（左）在台北開唱，與新人歌手麗小花合唱情歌。(大大娛樂提供)

68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交

2024-05-03 01:30
「2046」4K修復版於CATCHPLAY+影音平台獨家上架。圖／CATCHPLAY+提供

梁朝偉激吻鞏俐35秒40次 畫面竟讓粉絲心痛到失眠

2024-04-30 13:05
鍾鎮濤（右）和長子鍾嘉浚最新合照引起網友不同觀感。圖／摘自IG

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

2024-05-05 10:56
鄧超自爆被老婆孫儷趕出家門，讓不少網友好奇。(取材自微博)

模範夫妻翻車？鄧超被孫儷趕出家門 只因他做了「這件事」…

2024-05-04 21:34
向太叫大家不用扶她，表示可以靠自己走路。（小紅書）

李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

2024-04-30 07:00

超人氣

更多 >
「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕
百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光
吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大
世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師
自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了

自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了