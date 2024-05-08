昔日轉手就賣 龍千玉差一點就變房產大亨

龍千玉最近推出新專輯，擺脫悲苦風格。（記者吳致碩／攝影）

龍千玉有如歌壇公務員，年年發片與粉絲見面，深懷感恩之情稱沒想過能唱那麼久，生活真的超幸福，也是新歌「幸福人生」真實寫照。而她聽從費玉清（小哥）建議「有土斯有財」，出道後靠買房理財，差一步就成台北忠孝東路房產大亨，她笑說：「我沒辦法放長線，有賺就好。」

不只費玉清建議置產，她的爸爸在世時對她說過「妳的命盤是賺錢要買房地產 ，老了才有保障」，正巧當時接了不少工地秀，她努力存錢置產，往往漲個50萬（台幣，下同）、100萬就脫手。她印象最深是30年前的桃園透天厝，500萬入手後因貸款 金額龐大，轉賣賺進百萬，如今該處價值5000萬，相差多達10倍，她也只是笑笑表示：「賺多少錢是命中註定，可以說我很容易滿足。」

此外，小哥幕前愛講黃色笑話，她說私下也是如此，「小哥是要取悅大家，但小哥從來不講人的是非長短，生活無欲則剛，很佩服他。」除了建議置產養老、多接觸大自然，小哥還傳授生吞雞蛋 保養喉嚨的妙招，她說：「滿有效的，我會去南投山上等待母雞下蛋，但現在雞蛋跟以前不同，大家不要亂學。」

龍千玉表示近年擺脫悲苦曲風，新專輯「十一號碼頭」藏有一心一意的意思，至於一心一意的理想對象？她說仍是同一位老朋友，「這個伴就像家庭的一分子，可以互相扶持，但沒有像年輕那樣轟轟烈烈。」珍惜、感恩是她現在的人生座右銘。