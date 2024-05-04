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歹徒用假帳號詐騙粉絲 趙傳籲歌迷別上當

記者梅衍儂／綜合報導
趙傳開心出席新加坡紅星大獎頒獎典禮。(圖／Mediacorp提供)
趙傳開心出席新加坡紅星大獎頒獎典禮。(圖／Mediacorp提供)

趙傳11日將於大馬雲頂展開全新巡演「給所有知道我名字的人」，近期除了全心投入練團彩排，開啟「水陸雙棲」運動訓練肺活量及體能，靠游泳強健體力兼顧耐力；至於「陸」則是定點投籃，他前陣子打球傷到左腳膝蓋造成半月板撕裂，藉游泳來補足運動量。

他笑說：「不能暢快的跑跳真的有些心哀怨，所以除了練投外，決定跑來游泳，而且游自由式既不傷膝蓋又能訓練心肺，一舉兩得。」

趙傳更透露，這次新巡演將跑遍各大城市，至於台灣部分，他說：「還在跟公司討論中，希望明年能有機會唱回台灣。」

趙傳日前受邀前往新加坡參加「紅星大獎2024」頒獎典禮，現場演唱招牌歌「我是一隻小小鳥」掀起全場滿滿回憶殺。由於反應太熱烈，他臨時加碼「我很醜但我很溫柔」，熟悉的旋律讓現場所有藝人朋友跟觀眾跟著大合唱，宛如把現場變成個人演唱會。趙傳開心說：「之後有機會一定來新加坡開唱。」

趙傳除了商演巡演忙不停，最近竟被詐騙集團盯上，對方開了假冒趙傳的臉書帳號，到處傳訊息給粉絲要交換LINE及WeChat。趙傳提醒歌迷：「請粉絲們要注意，這個英文名字的帳號是假的！詐騙真的無處不在！我本人不會私下要您的line、WeChat帳號、或私訊⋯。我只會分享我的生活與演唱影片給大家。大家別被騙了！幫忙檢舉並封鎖！」

趙傳的歌聲受到許多人喜歡。(圖／Mediacorp提供)
趙傳的歌聲受到許多人喜歡。(圖／Mediacorp提供)

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