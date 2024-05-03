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張惠妹登日本武道館開唱 翁倩玉也來捧場

記者梅衍儂／即時報導
張惠妹在台上和粉絲互動頻繁。(聲動娛樂提供)
張惠妹在台上和粉絲互動頻繁。(聲動娛樂提供)

張惠妹上個月飛往英國倫敦開唱，本月又2、3日赴日舉辦「ASMR」世界巡迴演唱會，這是她首登有「演唱會聖地」美譽的日本武道館，也是繼王菲、周杰倫、五月天之後，第4個在武道館連開2場、萬人觀眾的華語歌手，去年阿妹登大型人氣搖滾音樂節「Summer Sonic」，來到東京演出時，她問經紀人：「我怎麼一直都還沒有唱武道館？」一年之後團隊卯足全力地幫天后完成了這個心願，她在演唱會上說：「去了世界上這麼多地方演唱，心裡總會有幾個夢幻的場地想要挑戰，武道館就是一個終於實現的夢想！」

這次的東京演出，阿妹請主辦單位讓她可以把完整的編制都帶來，因為她希望這2場讓她夢想成真的演唱會是接近完整的版本；開演前她若有所思的問日本主辦方：「這麼有歷史的場館，我的演出有什麼『特別』要注意的嗎？」沒想到對方完全了解天后的「暗示」，笑著跟她說：「要怎麼帶動、怎麼跳、怎麼high都沒問題的！」阿妹也順應氣氛對觀眾喊「跳起來」，她還特別把家人全部帶來東京感受春天的氣息，20幾位家人同行，堪稱最厲害的加油團，而華裔日本歌后翁倩玉也專程來捧場，與滿座萬名觀眾享受著「妹神」環繞包覆式的震撼演出。

阿妹接下來將全面啟動「ASMR世界巡迴演唱會」升級MAX版，她在日本武道館的舞台上說：「這是ASMR演唱會室內版的最後一站，下星期開始就要挑戰戶外體育場的MAX版！」還不忘幽自己一默，「我一定會很想念這兩天的空調！」而走向戶外的超大型巡演「ASMR MAX世界巡迴演唱會」，首站將於5月11日在南京奧林匹克體育中心開唱。

張惠妹的演出讓現場觀眾相當陶醉。(聲動娛樂提供)
張惠妹的演出讓現場觀眾相當陶醉。(聲動娛樂提供)
張惠妹在日本武道館開唱。(聲動娛樂提供)
張惠妹在日本武道館開唱。(聲動娛樂提供)
張惠妹在日本武道館開唱，吸引滿場歌迷朝聖。(聲動娛樂提供)
張惠妹在日本武道館開唱，吸引滿場歌迷朝聖。(聲動娛樂提供)
張惠妹在日本武道館開唱要大家跳起來。(聲動娛樂提供)
張惠妹在日本武道館開唱要大家跳起來。(聲動娛樂提供)
張惠妹狀態相當好。(聲動娛樂提供)
張惠妹狀態相當好。(聲動娛樂提供)

日本 華裔 周杰倫

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