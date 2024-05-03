張惠妹登日本武道館開唱 翁倩玉也來捧場

張惠妹在台上和粉絲互動頻繁。(聲動娛樂提供)

張惠妹上個月飛往英國倫敦開唱，本月又2、3日赴日舉辦「ASMR」世界巡迴演唱會，這是她首登有「演唱會聖地」美譽的日本 武道館，也是繼王菲、周杰倫 、五月天之後，第4個在武道館連開2場、萬人觀眾的華語歌手，去年阿妹登大型人氣搖滾音樂節「Summer Sonic」，來到東京演出時，她問經紀人：「我怎麼一直都還沒有唱武道館？」一年之後團隊卯足全力地幫天后完成了這個心願，她在演唱會上說：「去了世界上這麼多地方演唱，心裡總會有幾個夢幻的場地想要挑戰，武道館就是一個終於實現的夢想！」

這次的東京演出，阿妹請主辦單位讓她可以把完整的編制都帶來，因為她希望這2場讓她夢想成真的演唱會是接近完整的版本；開演前她若有所思的問日本主辦方：「這麼有歷史的場館，我的演出有什麼『特別』要注意的嗎？」沒想到對方完全了解天后的「暗示」，笑著跟她說：「要怎麼帶動、怎麼跳、怎麼high都沒問題的！」阿妹也順應氣氛對觀眾喊「跳起來」，她還特別把家人全部帶來東京感受春天的氣息，20幾位家人同行，堪稱最厲害的加油團，而華裔 日本歌后翁倩玉也專程來捧場，與滿座萬名觀眾享受著「妹神」環繞包覆式的震撼演出。