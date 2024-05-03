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蘇打綠赴日遭蚊咬 徐懷鈺吃花險中毒

記者林士傑／綜合報導
蘇打綠前往日光鬼怒川拍攝MV。（圖／蘇打綠有限公司提供）
蘇打綠前往日光鬼怒川拍攝MV。（圖／蘇打綠有限公司提供）

蘇打綠日前與團隊飛往日本日光市，拍攝「融雪之前（蘇打綠版）」MV遭到蚊蟲叮咬，馨儀雙腿紅腫、疼痛發炎緊急送醫，幸好沒有大礙；徐懷鈺則是為了「達爾文步伐」MV的視覺張力即興吃花，事後發現咀嚼的藍色玫瑰花是以化學色素染色，勇於嘗試幸好沒出現意外。

蘇打綠與團隊四處踏雪記錄美景，面對馨儀掛急診，團員們想起當年原版拍攝期間，馨儀同樣受傷掛急診，不禁直喊：「這個不需要復刻！」他們選在5月30日「蘇打綠日」當天推出「春．日光（蘇打綠版）」專輯，同步規畫我的30首蘇打綠社群活動，號召粉絲在數位平台嚴選30首蘇打綠歌曲並創建個人歌單，更悄悄預告蘇打綠日當天將有驚喜，令人期待。

徐懷鈺在MV造型百變，面臨攝氏13度低溫只能穿著背心、短褲裙，率舞群冒雨在公路上賣力唱跳，充滿霸氣；另一套是洋溢著神祕感的全身斗篷，她和黑豹神靈合而為一，激發內在意識潛能後，喚醒前所未有的能量，引領新人類開啟全面進化的版圖。

此外，她在拍攝現場看到小花園，想起曾在「你還記得嗎」MV咀嚼花瓣，尤其導演要求她把玫瑰花瓣逐片拔下，心想「這不就是18歲的我嗎」，決定重現當年的經典吃花畫面，由於口感怪異，她慶幸第一時間沒吃下肚：「好險沒有中毒，我還活著！」

徐懷鈺為了MV張力，即興在場「吃花」。（圖／滾石唱片提供）
徐懷鈺為了MV張力，即興在場「吃花」。（圖／滾石唱片提供）

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