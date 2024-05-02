五月天香港開唱延期 給補貼粉絲喊暖

五月天香港演唱會受惡劣天氣影響，5月1日場次緊急宣布延期。(圖／相信音樂提供)

五月天4月30日起一連在香港 中環海濱活動空間舉辦七場「回到那一天」25周年巡迴演唱會，不過5月1日因為舞台道具出狀況，開演前冒出熊熊火光，官方在演唱會兩小時前緊急宣布延期，主辦單位宣布兩個解決方案，一是持原票券照常入場，再來是提供給退票的外地觀眾交通、飯店補貼，讓粉絲直喊「你們真的好到讓人心疼你們」。

這次為了讓香港歌迷感受原汁原味的「回到那一天」巡演，五月天動用了92台40呎的貨櫃車搬運硬體器材，突破先前「好好好想見到你」巡演的59台，加上演唱會是在空曠無遮蔽物的港邊進行，得克服風雨等不可控的天候因素，採用透屏LED又得不影響視覺，全體齊心追求完美無缺失。

然而風雨太大，第一天五月天在大雨中唱歌，台下歌迷穿著雨衣揮舞著螢光棒，第二天舞台上出現意外，道具大球的背面出現熊熊火光，畫面流出後，讓不少歌迷看了膽戰心驚，現場工作人員也很快就將火勢撲滅。

對此，相信音樂回應：「因惡劣天氣影響，導致舞台設施出現狀況，正在積極了解及處理中。事件無人受傷，沒有影響其他舞台設施運作。」

隨後相信音樂再度發出公告：「因昨晚受極端惡劣天氣及暴雨 影響，導致部分舞台設施故障，為確保觀眾、工作人員與藝人安全，經審慎評估後，很遺憾通知將今晚1/5/2024場次延至9/5/2024演出，敬請理解與見諒。」