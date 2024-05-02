我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男逼6歲兒高速跑步致死影片曝光 面臨一級謀殺指控

廣東梅大高速路坍塌 司機急攔後車、熱心路人摸黑救受困6人

夫妻合拍AV慘遭性騷 「暗黑界IU」女優身份曝光

記者梅衍儂／即時報導
台灣AV暗黑界IU艾悠。(大象傳媒提供)
台灣AV暗黑界IU艾悠。(大象傳媒提供)

日前台北市中山區某飯店發生拍片糾紛，起因是攝影師被控性騷擾女優，引來女優的老公不滿，當場開扁引起警方關注。對此，大象傳媒創始人187INC強尼不忍了，出面表示：「夫妻都是我們的合作演員，當天施姓攝影師趁老公外出講電話，藉由職務之便改劇本，還要求女方在拍攝自我介紹時必須上空，除了輕佻的調戲言語外且用手準備要觸摸女方身體 ，讓女方心身畏懼趕緊往外跑向老公求 救，老公基於保護妻子的心態，毆打了施姓攝影師一拳。」

事件的女主角是「暗黑界IU」艾悠，事件發生後，女優的老公坦承：「雖然我們是以成人影視為行業，但不應該可以被行業內的人士潛規則毛手毛腳、或是輕浮的言語騷擾，打人是不對，但沒有一個男人可以接受自己的太太被其他男人欺負，甚至是性騷擾。」

嘻哈歌手187INC強尼因對成人AV文化極度熱愛，在2020年將興趣實踐成事業，打造大象傳媒品牌，他直言：「大象傳媒在業界是眾人所知， 是最在乎合作演員感受的團隊，除了有專業的拍攝團隊，也有女性的彩妝師與經紀隨時在片場照顧演員的需求，我們很努力在維持一個愉快的工作環境，更要求工作人員品行端正、與相當嚴格的觀念教育，互相尊重是最重要的。」

187INC強尼稱讚說:「艾悠目前是我們認為最有潛力的女優之一，除了外表清新亮眼、有完美的好身材外，在對於拍攝時的專業與自己演技上面的要求，也是備 受我們肯定，新一代成人女神非她莫屬。」

艾悠透露本身對這個產業很有熱忱，對於自己的身體也是很有自信的，「剛好一個契機接受到業界內的導演邀約，與老公討論後，老公也大力支持，夫妻一起手牽手的進入成人產業，第一次拍攝是29歲，今年是30歲。」

提到性騷擾事件，艾悠嚴厲譴責：「如同187INC強尼說的互相尊重是最重要的，身體是我們的， 用身體在表演藝術上是我們的職業，不代表我們就該被不禮貌的對待、敢表現不代表我們隨便，沒有一個人應該被性騷擾或是接受潛規則，每個人都有自己身體的自主權。」同時她也呼籲如果有人跟他一樣遇到類似的狀況，不管男生女生，一定要勇敢站出來，報警處理。

性騷擾

上一則

五月天阿信為香港延期道歉 補償交通、飯店費暖哭歌迷

延伸閱讀

遭女兒控性侵 男警曾被投訴性騷 議員批疑似吃案

遭女兒控性侵 男警曾被投訴性騷 議員批疑似吃案
涉性騷被訴 宥勝沉寂10個月想復出

涉性騷被訴 宥勝沉寂10個月想復出
洛加大海港醫院華醫 涉性騷被開除

洛加大海港醫院華醫 涉性騷被開除
法界：持續、不受歡迎凝視 恐涉「眼神性騷擾」

法界：持續、不受歡迎凝視 恐涉「眼神性騷擾」

熱門新聞

王鷗在「偽裝者」中飾演汪曼春。(取材自微博)

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

2024-04-25 07:00
趙雅芝被人傳死訊，工作室趕緊闢謠。圖／摘自微博

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

2024-04-25 09:07
布魯克雪德絲（左起）和兩個女兒葛莉兒、蘿雯感情親密。圖／摘自IG

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

2024-04-29 12:02
安琪莉娜裘莉（右）據稱利用和薇薇安（左）一起打造音樂劇「小教父」的同時，藉機洗腦她投向自己這一邊。（路透資料照片）

挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」

2024-04-27 10:54
向太叫大家不用扶她，表示可以靠自己走路。（小紅書）

李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

2024-04-30 07:00
蘇蕊（中）已經滿18歲，是個成年人，任何事可以自己決定。（路透資料照片）

湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係

2024-04-26 12:19

超人氣

更多 >
華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福
中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡

中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡
工程師文化衝突…台積電台灣那套 美國為何行不通

工程師文化衝突…台積電台灣那套 美國為何行不通
61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產

61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產
UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行

UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行