夫妻合拍AV慘遭性騷 「暗黑界IU」女優身份曝光

台灣AV暗黑界IU艾悠。(大象傳媒提供)

日前台北市中山區某飯店發生拍片糾紛，起因是攝影師被控性騷擾 女優，引來女優的老公不滿，當場開扁引起警方關注。對此，大象傳媒創始人187INC強尼不忍了，出面表示：「夫妻都是我們的合作演員，當天施姓攝影師趁老公外出講電話，藉由職務之便改劇本，還要求女方在拍攝自我介紹時必須上空，除了輕佻的調戲言語外且用手準備要觸摸女方身體 ，讓女方心身畏懼趕緊往外跑向老公求 救，老公基於保護妻子的心態，毆打了施姓攝影師一拳。」

事件的女主角是「暗黑界IU」艾悠，事件發生後，女優的老公坦承：「雖然我們是以成人影視為行業，但不應該可以被行業內的人士潛規則毛手毛腳、或是輕浮的言語騷擾，打人是不對，但沒有一個男人可以接受自己的太太被其他男人欺負，甚至是性騷擾。」

嘻哈歌手187INC強尼因對成人AV文化極度熱愛，在2020年將興趣實踐成事業，打造大象傳媒品牌，他直言：「大象傳媒在業界是眾人所知， 是最在乎合作演員感受的團隊，除了有專業的拍攝團隊，也有女性的彩妝師與經紀隨時在片場照顧演員的需求，我們很努力在維持一個愉快的工作環境，更要求工作人員品行端正、與相當嚴格的觀念教育，互相尊重是最重要的。」

187INC強尼稱讚說:「艾悠目前是我們認為最有潛力的女優之一，除了外表清新亮眼、有完美的好身材外，在對於拍攝時的專業與自己演技上面的要求，也是備 受我們肯定，新一代成人女神非她莫屬。」

艾悠透露本身對這個產業很有熱忱，對於自己的身體也是很有自信的，「剛好一個契機接受到業界內的導演邀約，與老公討論後，老公也大力支持，夫妻一起手牽手的進入成人產業，第一次拍攝是29歲，今年是30歲。」

提到性騷擾事件，艾悠嚴厲譴責：「如同187INC強尼說的互相尊重是最重要的，身體是我們的， 用身體在表演藝術上是我們的職業，不代表我們就該被不禮貌的對待、敢表現不代表我們隨便，沒有一個人應該被性騷擾或是接受潛規則，每個人都有自己身體的自主權。」同時她也呼籲如果有人跟他一樣遇到類似的狀況，不管男生女生，一定要勇敢站出來，報警處理。