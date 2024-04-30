「不夠善良」有第二季？編導徐譽庭開放網友寫結局引效應

「不夠善良的我們」大結局引發討論。(公視、MyVideo提供)

林依晨、許瑋甯 、賀軍翔及柯震東主演的影集「不夠善良的我們」日前播出完結篇，林依晨飾演的「簡慶芬」陪伴罹癌的昔日情敵「Rebecca」許瑋甯走完人生最後一段路，不過導演兼編劇徐譽庭卻邀集網友自行發想結局，她在臉書 寫下：「這只是簡慶芬的宇宙。歡迎你寫下Rebecca宇宙的大結局。」引來網友發想：「原來有第二季」。

大結局中許瑋甯飾演的Rebecca罹癌過世，不少網友不願見到如此大悲劇，在編劇導演徐譽庭的開放式提問下，不少網友發揮創意，「我希望她活下去真正勇敢地愛一次」、「簡突然被鬧鐘吵醒，發現何還是她的上司，R和何已經結婚。何的媽媽住安養院請外勞照顧。簡突然人間清醒」、「衷心希望徐導能再拍另一結局，上周結局雖然很棒，但對R感到非常不捨，希望能有笫二版本：R沒有乳癌，醫生疏忽拿錯報告了，跟于小鮮肉在一起，他成為事業上的好幫手，兩個人還一起創業。R某次再去簡的保險 公司偶遇簡，發現簡離婚了，保險工作也是不太順遂。她頓時發現自己果然是更適合做一位獨立女性自由自在生活，同時也享受戀愛。有捨必有得！不再懊惱過去，一直後悔為什麼要放棄跟何的感情了。」