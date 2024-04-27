我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

UCLA華女畢業短片 佛州電影節評審團大獎

千元護膚臉上布滿針眼、出血點 華女怨：被毀容

五月天深夜拋震撼彈 證實：下一站花蓮見

記者林士傑／即時報導
五月天近來行程馬不停蹄。（取材自臉書）
五月天近來行程馬不停蹄。（取材自臉書）

台灣樂團五月天行程馬不停蹄，27日晚在中國泉州舉辦「Just Love It ! 『擁抱』演唱會」，收工後阿信突然透過社群拋出震撼彈，宣布「下一站花蓮見」，讓粉絲無比興奮。

「Just Love It ! 」是五月天於2012年應邀舉辦的公益演唱會，號召眾人一同獻愛協助弱勢族群，累計已捐出上億善款。他們闊別10年後重新啟動計畫，27日晚攜手蘇慧倫、丁噹、家家在泉州開唱，演出票房共計7731084元人民幣，加上五月天自掏腰包加碼100萬合計8731084人民幣（約120.5萬美元），總收入不扣除任何成本（交通、場館、舞台、人員、行政等等）無酬全額捐贈。

熱心公益的五月天行善不落人後，在花蓮遭遇強震之後，五月天跟所屬的相信音樂略盡棉薄之力，捐出500萬新台幣（15.3萬美元）助本次受花蓮強震影響之校園修建，也會持續關注後續任何需出力協助之處，阿信在28日凌晨驚喜宣布將前往花蓮舉辦公益演唱會，時間、地點目前未知。

此外，五月天也徹底甩開在中國的假唱疑雲，將於5月18日空降北京鳥巢舉辦「回到那一天」25周年巡演，該場地能容納10萬名觀眾，10場演出共100萬張票27日開賣火速售罄，足見五月天人氣依舊居高不下。

五月天阿信宣布將前進花蓮開唱。（取材自IG）
五月天阿信宣布將前進花蓮開唱。（取材自IG）

上一則

郭書瑤「乘風」表現受熱議 被評「甜到出水」

延伸閱讀

自錄影片談訪陸目的 傅崐萁：要帶陸客到花蓮

自錄影片談訪陸目的 傅崐萁：要帶陸客到花蓮
自錄影片談訪中目的 傅崐萁：要帶陸客到花蓮

自錄影片談訪中目的 傅崐萁：要帶陸客到花蓮
凌晨2點多連三震搖到頭暈 「全台很多人不敢睡了」

凌晨2點多連三震搖到頭暈 「全台很多人不敢睡了」
餘震不斷…花蓮旅宿業「非常慘」東大門夜市空無一人

餘震不斷…花蓮旅宿業「非常慘」東大門夜市空無一人

熱門新聞

安琪莉娜裘莉（中）的養子女們都被她成功說服與昔日養父為敵，但親生長女喜蘿（右二）偏偏不這樣。（路透資料照片）

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

2024-04-20 04:00
「哥吉拉 -1.0」至今在日本以外的亞洲各國都未上映。圖／摘自IMDb

最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

2024-04-21 11:11
王鷗在「偽裝者」中飾演汪曼春。(取材自微博)

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

2024-04-25 07:00
提摩西夏勒梅（右）與凱莉詹納目前公開交往中。（路透資料照片）

「甜茶」女友愛花大錢買高檔享受 恐怕就要破產？

2024-04-21 10:25
哈利與梅根據傳被英王后卡蜜拉抓到他們安排在皇室內的眼線。(摘自Globe)

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

2024-04-23 11:43
趙雅芝被人傳死訊，工作室趕緊闢謠。圖／摘自微博

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

2024-04-25 09:07

超人氣

更多 >
3生肖不管愛多深 分手絕對「六親不認」

3生肖不管愛多深 分手絕對「六親不認」
日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產
地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值

地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值
週一早晨vs.週五晚間？ 哈士奇超萌表情對比笑翻網友

週一早晨vs.週五晚間？ 哈士奇超萌表情對比笑翻網友
千元護膚臉上布滿針眼、出血點 華女怨：被毀容

千元護膚臉上布滿針眼、出血點 華女怨：被毀容