五月天深夜拋震撼彈 證實：下一站花蓮見

五月天近來行程馬不停蹄。（取材自臉書）

台灣樂團五月天行程馬不停蹄，27日晚在中國泉州舉辦「Just Love It ! 『擁抱』演唱會」，收工後阿信突然透過社群拋出震撼彈，宣布「下一站花蓮見」，讓粉絲無比興奮。

「Just Love It ! 」是五月天於2012年應邀舉辦的公益演唱會，號召眾人一同獻愛協助弱勢族群，累計已捐出上億善款。他們闊別10年後重新啟動計畫，27日晚攜手蘇慧倫、丁噹、家家在泉州開唱，演出票房共計7731084元人民幣，加上五月天自掏腰包加碼100萬合計8731084人民幣（約120.5萬美元），總收入不扣除任何成本（交通、場館、舞台、人員、行政等等）無酬全額捐贈。

熱心公益的五月天行善不落人後，在花蓮遭遇強震之後，五月天跟所屬的相信音樂略盡棉薄之力，捐出500萬新台幣（15.3萬美元）助本次受花蓮強震影響之校園修建，也會持續關注後續任何需出力協助之處，阿信在28日凌晨驚喜宣布將前往花蓮舉辦公益演唱會，時間、地點目前未知。