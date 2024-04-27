戲說從頭／林依晨、許瑋甯「不夠善良」結局 乳癌、婚變?

林依晨劇中出軌後婚姻面臨危機。(圖／公視、MyVideo提供)

集結林依晨、許瑋甯 、賀軍翔、柯震東夢幻卡司的台灣電視劇「不夠善良的我們」本周將播出完結篇，觀眾最擔心許瑋甯飾演的Rebecca（張怡靜）是否罹患乳癌？導演徐譽庭故意不給答案，笑說：「這個世界上叫張怡靜的人很多！」而林依晨劇中上演出軌床戲後，婚姻面臨危機，戲迷也關注她是否會與賀軍翔離婚。

林依晨與許瑋甯雙強女主角的組合，撐起全劇份量。「零負評女神」林依晨劇中抽菸、出軌、耍心機樣樣來，徐譽庭曾與她合作「我可能不會愛你」締造經典，一直很想再度合作，但坦言：「擔任這個角色的演員心臟要非常大顆，所以也很擔心依晨可能會拒絕。」

林依晨則表示，自己是完全沒有猶豫的就接下了「簡慶芬」這個角色。出道至今，對她而言最在意的只有「好角色」而非「善良的角色」，她喜歡角色那些不夠善良卻非常人性、非常立體的刻畫。

徐譽庭也讚，林依晨細膩詮釋簡慶芬這個「讓人又氣又理解」的角色，拿捏地恰到好處，「再多一點就太演、做作，但再少一點又會讓人察覺不到心機感」。

對於劇中與金鐘視帝藍葦華上演出軌床戲，林依晨則表示，徐譽庭讓她很有安全感，藍葦華也是一個讓人很信賴的對手演員。

在確定林依晨演出簡慶芬之後，徐譽庭也同步開始搜尋適合演出Rebecca的演員，要與林依晨「實力相當，形象上又要有差異」。過去許瑋甯曾在「惡作劇之吻」中與林依晨是情敵，經過幾年歷練，徐譽庭形容，她現在的表演已是「很鬆、很自然」的狀態，「再加上瑋甯本身浪漫的質地，都讓我覺得她很適合Rebecca這個角色」。