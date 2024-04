李安電影「囍宴」傳重拍 陳冲、尹汝貞將參演

李安電影「囍宴」傳將重拍,華裔演員陳冲(圖)、南韓演技派女星尹汝貞都將演出。(取材自微博)

奠定李安影壇地位的作品「囍宴」近期將重拍,華裔 演員陳冲、獲奧斯卡 女配角獎、韓綜「尹食堂」南韓女星尹汝貞都將演出。

鏡週刊報導,陳冲近日在北京電影節的大師班上,談到今年的工作計畫,透露將參演「囍宴」的重拍版,更自曝原本李安曾找她演出原版中金素梅的角色,但因資金原因必須起用台灣本地演員,她才無法演出。她將演出一個在加拿大魁北克的家庭主婦到了晚年墜入情網的角色,還要因此學習法語。

該片將於溫哥華拍攝,由同志喜劇「熱戀彩虹島」(Fire Island)的導演安德魯安(Andrew Ahn)執導,今年憑「花月殺手」(Killers of the Flower Moon)入圍奧斯卡最佳女主角的北美原住民演員莉莉葛萊史東(Lily Gladstone)、「STAR WARS:最後的絕地武士」(Star Wars Episode VIII: The Last Jedi)越南裔女星凱莉·瑪麗·陳(Kelly Marie Tran)、華裔男星楊柏文等人演出。

故事設定在西雅圖,描述一個學美術的韓國研究生Min欲通過假結婚獲得綠卡,身為同志的他向男友求婚遭拒,轉而說服好友Angela(凱莉·瑪麗·陳飾)與他結婚,對方亦可獲得一筆錢與其同性伴侶Liz(莉莉葛萊史東飾)做試管嬰兒。Min與Angela本想悄悄完婚,沒想到由尹汝貞飾演的Min的祖母從南韓來到西雅圖,堅決要舉辦一場盛大的韓式婚禮,整個計畫因此變調。

此外,李安近日接受「綜藝」(Variety)採訪時透露傳記片「李小龍 」的進展:「我花了數年才想出該用什麼方式破解(這部影片),想通與之聯結的辦法。」