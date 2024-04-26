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李安電影「囍宴」傳重拍 陳冲、尹汝貞將參演

娛樂新聞組／綜合報導
李安電影「囍宴」傳將重拍，華裔演員陳冲(圖)、南韓演技派女星尹汝貞都將演出。（取材自微博）
李安電影「囍宴」傳將重拍，華裔演員陳冲(圖)、南韓演技派女星尹汝貞都將演出。（取材自微博）

奠定李安影壇地位的作品「囍宴」近期將重拍，華裔演員陳冲、獲奧斯卡女配角獎、韓綜「尹食堂」南韓女星尹汝貞都將演出。

鏡週刊報導，陳冲近日在北京電影節的大師班上，談到今年的工作計畫，透露將參演「囍宴」的重拍版，更自曝原本李安曾找她演出原版中金素梅的角色，但因資金原因必須起用台灣本地演員，她才無法演出。她將演出一個在加拿大魁北克的家庭主婦到了晚年墜入情網的角色，還要因此學習法語。

該片將於溫哥華拍攝，由同志喜劇「熱戀彩虹島」（Fire Island）的導演安德魯安（Andrew Ahn）執導，今年憑「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）入圍奧斯卡最佳女主角的北美原住民演員莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）、「STAR WARS：最後的絕地武士」（Star Wars Episode VIII: The Last Jedi）越南裔女星凱莉·瑪麗·陳（Kelly Marie Tran）、華裔男星楊柏文等人演出。

故事設定在西雅圖，描述一個學美術的韓國研究生Min欲通過假結婚獲得綠卡，身為同志的他向男友求婚遭拒，轉而說服好友Angela（凱莉·瑪麗·陳飾）與他結婚，對方亦可獲得一筆錢與其同性伴侶Liz（莉莉葛萊史東飾）做試管嬰兒。Min與Angela本想悄悄完婚，沒想到由尹汝貞飾演的Min的祖母從南韓來到西雅圖，堅決要舉辦一場盛大的韓式婚禮，整個計畫因此變調。

此外，李安近日接受「綜藝」（Variety）採訪時透露傳記片「李小龍」的進展：「我花了數年才想出該用什麼方式破解（這部影片），想通與之聯結的辦法。」

李安說，自己這些年一直在思考，自己與李小龍在性格上截然不同，但有一些方面相通：「他有身分認同危機，一直渴望歸屬感，希望找到自己的位置，對此我深感共鳴。」而李安欽點兒子李淳主演李小龍。

李安電影「囍宴」傳將重拍，華裔演員陳冲、南韓演技派女星尹汝貞(圖)都將演出。（歐...
李安電影「囍宴」傳將重拍，華裔演員陳冲、南韓演技派女星尹汝貞(圖)都將演出。（歐新社資料照片）

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