我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華男通勤受不了堵車 搭公車竟有意外收穫

哥大學運現場目擊／抗議者組建烏托邦社區 校內平靜校外喧囂

86歲瓊瑤淡出臉書 網友捨不得

記者楊起鳳／綜合報導
瓊瑤表示將淡出臉書。（取材自臉書）
瓊瑤表示將淡出臉書。（取材自臉書）

愛情小說教母瓊瑤，日前才過86歲生日，但她卻在生日時無預警透露將要淡出臉書，引發一片網友哀嚎，她稱「有幾位86歲的長者，還在寫臉書，還在跟你們交流？」表示自己身體上諸多的小毛病不允許她再如此奢侈，會慢慢淡出社群。

瓊瑤說她其實很多次，想停止臉書了，因為身體上諸多「小毛病」不允許她如此奢侈。「會傷害視力、體力、和精力，又會耽誤睡眠……還經常沉浸在你們的留言中，感動低迴不已。每次我的網絡交流站，都是我最不捨的『甜蜜負擔』。 」

她今年生日用了很多AI素材的照片，也把「我有一片天」的歌曲送給大家，粉絲好感動，因為每張照片，都有她給粉絲的心意。每句歌詞，都有她的心聲。「我的這片天空，你們也有！我經過了80幾年，才發現它的美麗和珍貴。即使有時會烏雲滿天，那正是考驗我們的時候。烏雲是敵不過陽光的，烏雲終歸會散去，當陽光再度露臉，照耀著我們，那陽光會更加燦爛明亮！」

她表示這首歌曲，是她「86歲感言」，有了歌曲，當然要視頻，裡面重複了很多有關天空的句子，「親愛的朋友們，看到我比愛心嗎？那是特別為了你們拍攝的照片，我把它合成在AI的天空裡了！你們，一定要仔細聽這首歌曲，仔細看每張配圖，然後分享給你們的朋友。因為，我將慢慢淡出臉書了！以後想看到我這樣的視頻，恐怕不容易。因為，除非有特別原因，我大概不會再親自拍攝視頻了！」

臉書 AI

上一則

61歲孫興經營民宿 夜晚化身DJ

下一則

43歲阿嬌「畫皮」扮少女 遭酸虎背熊腰辣眼睛

延伸閱讀

視覺義眼「科學之眼」 推出 視網膜色素病變有望恢復部分視力

視覺義眼「科學之眼」 推出 視網膜色素病變有望恢復部分視力
長島文協中文學校5月5日開放日課程豐富 提供早鳥註冊優惠

長島文協中文學校5月5日開放日課程豐富 提供早鳥註冊優惠
86歲瓊瑤無預警宣布淡出臉書 洩真實原因網友哀嚎

86歲瓊瑤無預警宣布淡出臉書 洩真實原因網友哀嚎
影／蔣勤勤失足摔倒疑走光 網瘋傳

影／蔣勤勤失足摔倒疑走光 網瘋傳

熱門新聞

安琪莉娜裘莉（中）的養子女們都被她成功說服與昔日養父為敵，但親生長女喜蘿（右二）偏偏不這樣。（路透資料照片）

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

2024-04-20 04:00
「哥吉拉 -1.0」至今在日本以外的亞洲各國都未上映。圖／摘自IMDb

最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

2024-04-21 11:11
提摩西夏勒梅（右）與凱莉詹納目前公開交往中。（路透資料照片）

「甜茶」女友愛花大錢買高檔享受 恐怕就要破產？

2024-04-21 10:25
哈利與梅根據傳被英王后卡蜜拉抓到他們安排在皇室內的眼線。(摘自Globe)

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

2024-04-23 11:43
周治平(左起)、殷正洋、于台煙、施孝榮、金智娟、葉歡、陳艾湄、羅吉鎮齊聚開唱。記者余承翰／攝影

55歲玉女歌手要當奶奶了 現在變這樣

2024-04-22 16:08
趙雅芝被人傳死訊，工作室趕緊闢謠。圖／摘自微博

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

2024-04-25 09:07

超人氣

更多 >
69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文
3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財
請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜
7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點