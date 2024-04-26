被女兒偷拍上傳IG 陽帆驚爆百萬流量

陽帆雖主持「超級冰冰show」，但作風非常低調。（圖／民視提供）

台灣藝人陽帆作風低調，從不經營粉專，沒想到女兒安吉偷偷拍他幾支影片上傳Instagram，竟都破百萬點閱，陽帆說：「年輕人靠當年的『分手擂台』知道我，陳漢典這幾年還在模仿我，那後座力太強。」

陽帆多年來拒絕網路平台，他總認為，「如果你做得好，節目會幫你說話，私下我想安靜，甚至有些社恐。上了舞台，大家都知道是演的，在網路，必須給真實生活，但觀眾常分不清真實和假的，所以我不愛，而且，我沒辦法去面對底下的留言」。他坦言，在表演時他是陽帆，回到家，就把陳景諒（本名）留給家人。

他和老婆Julie的獨生女安吉前兩年出道當歌手，經營IG拍自己的內容只有2、3萬點閱，25天前開始拍到陽帆，每支飆破百萬，陽帆笑說，「安吉看到後瘋了，Julie經營兩年多也才1萬粉絲，原來流量密碼在我身上，女兒知道我不喜歡這些，剛開始不敢告訴我」。

吳宗憲、胡瓜女兒都在綜藝圈占一席之地。安吉歌聲動人，簽進台灣索尼 全力當歌手，陽帆不諱言，女兒也承襲他的基因，個性搞笑幽默，「我當年以歌手身分出道，好好唱歌竟走偏成了主持人，我不想她走一樣的路，因為她太會唱了，對她的期許是先拿金曲新人獎、然後幕後製作唱片，再一路唱巨蛋，未來10年，路不好走」。

陽帆是綜藝大哥裡個性最孤僻的，除了不經營社交平台，和白冰冰主持「冰冰show」之後就再也不上其他節目通告。安吉出道以來，其實他能運用各種資源幫助女兒，卻一次也沒出手，「若要幫她上節目，都是一通電話的事，但唱片公司不希望她靠爸，我認為這也是對的，所以她很辛苦，沒想到拍IG影片，發現不用我真的可惜了」，說完他大笑。

如今一家三口都在演藝圈，陽帆已有40年資歷，對女兒發展只有建議，不會強迫，就算女兒想紋身、穿舌環，他都尊重，「至於工作，我不會嘮叨，她也不愛問我，我們在家不談工作，未來她想做什麼，我全力支持，甚至最後不走演藝圈了，我都接受她的全部」。