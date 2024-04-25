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林柏宏酒後真言 告白惹哭70萬人

記者黃保慧／綜合報導
林柏宏（中左）「莎莉」酒醉爆哭的片段近日在社群上吸引超過60萬人觀看。(圖／伯樂影業股份有限公司提供)
林柏宏（中左）「莎莉」酒醉爆哭的片段近日在社群上吸引超過60萬人觀看。(圖／伯樂影業股份有限公司提供)

劉品言和林柏宏在「莎莉」獲封「最高顏值養雞戶」，片中姊弟情深，林柏宏在婚禮上酒醉致謝劉品言的爆哭片段，近日也在社群上吸引超過70萬人觀看，引起廣大迴響，導演練建宏說：「台詞是我跟柏宏私下討論，刻意不先讓品言知道，所以她當下的眼淚也是真情流露。」更分享自己的父母當天也有參與演出，爸爸聽到林柏宏致詞甚至感動噴淚，出乎他意料。

「莎莉」中，林柏宏擔心姊姊劉品言玩交友軟體受騙，直批網戀「不正常」中傷劉品言，讓她淚喊：「你的愛就是愛！我的愛就是不正常的嘛？」惹心疼。

練建宏透露，劉品言在排戲時有忍住情緒，真正開拍時才情感大爆發嚇到林柏宏，憶起當天的拍攝氛圍，練建宏說：「拍完大家都不苟言笑一段時間，因為還沒有從爭執的情緒中舒緩過來。」

林柏宏則認為，偉宏（林柏宏角色名）雖然有傷到姊姊自尊，不過又覺得要講重話才能真正提醒到她，成他最印象深刻的一場戲。練建宏吐露在剪接這場戲時花費較多時間：「因為只要想著這一家人明明互相支持，但卻是要被拆散，我就很傷心，都要控制自己的情緒好一會兒，才能繼續剪接。」並表示很喜歡演員彼此間的對戲和火花，也在和劉品言、林柏宏、湯詠絮相處近兩個月的時間中，發現三人早已培養出如同家人般的深刻情誼。

劉品言（左）、林柏宏（右二）、湯詠絮（中）相處近兩個月，早已培養出如同家人般的深...
劉品言（左）、林柏宏（右二）、湯詠絮（中）相處近兩個月，早已培養出如同家人般的深刻情誼。(圖／伯樂影業股份有限公司提供)
「莎莉」最高顏值養雞戶劉品言（左）與林柏宏（右）姊弟情深逼哭導演爸。(圖／伯樂影...
「莎莉」最高顏值養雞戶劉品言（左）與林柏宏（右）姊弟情深逼哭導演爸。(圖／伯樂影業股份有限公司提供)

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