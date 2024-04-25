我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌財務長 售出巴洛阿圖2豪宅「所賺」不多

布林肯抵上海首日 夜遊豫園大啖南翔小籠包、看CBA

大女兒錄取名校 小S想飛美陪讀

記者許晉榮／綜合報導
小S對於大女兒的喜訊，引以為傲。(本報資料照片)
小S對於大女兒的喜訊，引以為傲。(本報資料照片)

小S大女兒Elly（許曦文）今年1月才滿18歲，才貌兼備的她，被爆已申請上美國頂尖名校南加州大學和柏克萊加州大學商學院。但據密友爆料，其實Elly原本還有申請哈佛大學，本期待著若三間全中的喜訊，能為因失去爺爺的許家人撫平傷痛。雖事與願違，小S仍引以為傲，但一想到即將與女兒分隔兩地，她的眼淚早已不爭氣地傾瀉流下。

Elly將赴美唸大學，小S先前曾透露Elly到國外唸書，自己也打算到當地陪讀一段時間，然後再回台灣過巨星生活。不過還沉浸在女兒喜訊的小S，突然有點感慨地說：「其實講真的，在這方面（指幫助女兒學業）我真的沒有助攻Elly什麼耶，畢竟我只是一個高職畢業生，我也從來沒有在國外讀過書，所以我能做的就是不斷給Elly建立自信心，告訴她真的很好，一直鼓勵著她。」

Elly不只品學兼優，近年也頗受時尚圈喜愛，甚至也參演了日本漫畫家伊藤潤二經典作品「富江」影集，演藝事業起步順遂，如今隨著即將到美國唸書，是否意味這五光十色的事業得暫時終結？對此小S輕鬆看待：「我覺得演藝圈這個東西就順其自然吧，她現在即將要進入大學，我希望她可以在裡面好好學習，就先好好享受大學生的生活吧。」

小S大女兒Elly入取美國頂尖名校。(取材自VOGUE)
小S大女兒Elly入取美國頂尖名校。(取材自VOGUE)

小S 加州大學 南加

上一則

「最美四胞胎」16年前和蘇有朋合作 朱家姊妹現在長這樣

下一則

二婚9年仍被秦昊迷倒 伊能靜：拍戲回來都帥我一臉

延伸閱讀

全美最佳高中 名校TJ高中跌至14 BASIS Peoria高中居冠

全美最佳高中 名校TJ高中跌至14 BASIS Peoria高中居冠
小S大女兒是高顏值學霸 已申請上南加大和柏克萊

小S大女兒是高顏值學霸 已申請上南加大和柏克萊
被酸臉圓微走心 小S：50歲必須收山

被酸臉圓微走心 小S：50歲必須收山
小S等男女藝人串聯 呼籲修法保護兒少

小S等男女藝人串聯 呼籲修法保護兒少

熱門新聞

安琪莉娜裘莉（中）的養子女們都被她成功說服與昔日養父為敵，但親生長女喜蘿（右二）偏偏不這樣。（路透資料照片）

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

2024-04-20 04:00
具俊曄喜歡騎腳踏車鍛鍊。圖／寬宏藝術提供

才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道

2024-04-17 09:16
「哥吉拉 -1.0」至今在日本以外的亞洲各國都未上映。圖／摘自IMDb

最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

2024-04-21 11:11
提摩西夏勒梅（右）與凱莉詹納目前公開交往中。（路透資料照片）

「甜茶」女友愛花大錢買高檔享受 恐怕就要破產？

2024-04-21 10:25
周治平(左起)、殷正洋、于台煙、施孝榮、金智娟、葉歡、陳艾湄、羅吉鎮齊聚開唱。記者余承翰／攝影

55歲玉女歌手要當奶奶了 現在變這樣

2024-04-22 16:08
哈利與梅根據傳被英王后卡蜜拉抓到他們安排在皇室內的眼線。(摘自Globe)

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

2024-04-23 11:43

超人氣

更多 >
廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現
「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆

「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆
「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉
兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年

兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年
川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立

川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立