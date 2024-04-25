大女兒錄取名校 小S想飛美陪讀

小S對於大女兒的喜訊，引以為傲。(本報資料照片)

小S 大女兒Elly（許曦文）今年1月才滿18歲，才貌兼備的她，被爆已申請上美國頂尖名校南加州大學 和柏克萊加州大學商學院。但據密友爆料，其實Elly原本還有申請哈佛大學，本期待著若三間全中的喜訊，能為因失去爺爺的許家人撫平傷痛。雖事與願違，小S仍引以為傲，但一想到即將與女兒分隔兩地，她的眼淚早已不爭氣地傾瀉流下。

Elly將赴美唸大學，小S先前曾透露Elly到國外唸書，自己也打算到當地陪讀一段時間，然後再回台灣過巨星生活。不過還沉浸在女兒喜訊的小S，突然有點感慨地說：「其實講真的，在這方面（指幫助女兒學業）我真的沒有助攻Elly什麼耶，畢竟我只是一個高職畢業生，我也從來沒有在國外讀過書，所以我能做的就是不斷給Elly建立自信心，告訴她真的很好，一直鼓勵著她。」