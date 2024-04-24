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黃子佼牽連3女人 爆給孟耿如1億求3年不離婚

娛樂新聞組╱綜合報導
黃子佼(左)和Lulu是師徒。(本報資料照片)
黃子佼(左)和Lulu是師徒。(本報資料照片)

黃子佼身陷醜聞風波，他三個最親近的女人也遭到牽連，除了徒弟Lulu、恩師張小燕外，妻子孟耿如身處風暴中，她曾發聲和丈夫共同承擔性醜聞風暴，卻帶來更多批評，被廣大網友逼離婚；媒體報導，黃子佼曾給孟耿如台幣1億元(約307萬美元)安家費，希望她三年內不要離婚。

據鏡週刊報導，黃子佼的性醜聞讓他演藝工作全面停擺，粗估每個月至少少了440萬台幣（約13.5萬美元）收入，靠著老婆孟耿如工作獨扛家計。近期更有八卦消息在娛樂圈瘋傳，黃子佼給了孟耿如1億元台幣安家費，希望她在三年內不要提離婚，讓兩人得以平靜度過這段時間的風暴，不過至今黃子佼、孟耿如都未做出回應。

傳言當初婚後，孟耿如回歸家庭、淡離演藝圈，由黃子佼出資，鼓勵她自創品牌，實現個人價值，但後來品牌營運困難、不斷燒錢，造成婚姻迸出裂痕，當時孟耿如就難以做主。而在黃子佼第一次爆出#MeToo醜聞時，孟耿如就勉力扛起家計、復出拍戲，獨撐三口之家，如今再度蒙難，已是身不由己。

報導指出，黃子佼的恩師張小燕也為愛徒的行為付出代價，雖遭輿論出征，但始終不願表態切割黃子佼。而黃子佼的徒弟Lulu（黃路梓茵）遭到師父性醜聞風暴牽連，被逼表態選擇切割，兩面不是人的她，除了原本預計2月要開的新節目暫時卡關、和萬秀洗衣店網紅張瑞夫的地下婚約也確定告吹，但她也貼出飛機上的照片，透露自己要飛到模里西斯過生日，遠離是非紛擾。

黃子佼（右）深陷Metoo風暴，他和孟耿如還能不能繼續走下去，外界高度關注。(取...
黃子佼（右）深陷Metoo風暴，他和孟耿如還能不能繼續走下去，外界高度關注。(取材自臉書)
黃子佼(左)和張小燕情同母子，右為卜學亮。(本報資料照片)
黃子佼(左)和張小燕情同母子，右為卜學亮。(本報資料照片)

黃子佼

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