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侯佩岑46歲看起來卻如少女 想回演藝圈工作

記者葉君遠／即時報導
侯佩岑想回演藝圈工作了。(福隆提供)
侯佩岑想回演藝圈工作了。(福隆提供)

侯佩岑今年46歲了，外型卻看起來只有26歲，穿著春裝、紮著馬尾照，如何不老意外登上熱搜。

侯佩岑剛跟老公、小孩赴香港旅遊，結束後即趕往上海，出席由智族「GQ」雜誌聯合TOMMY HILFIGER品牌共同舉辦的GQ NIGHT 無定式派對活動，與TOMMY HILFIGER品牌創始人Mr. Tommy Hilfiger、以及F1七冠王傳奇車手Lewis Hamilton同台，久未出席公開活動的她，46歲的容貌卻保養得像26歲引起大批網友討論，「不老女神侯佩岑」火速衝上微博熱搜！

活動當天下午，她在微博發了6張「營業前」的美照，穿著春意盎然的TOMMY HILFIGER品牌休閒洋裝、紮著簡單馬尾的新造型一曝光，隨即登上熱搜榜，網友紛紛留言「要多多營業啦」、「我的漂亮姐姐」，還有人說「期待新節目」！

侯佩岑這次出席活動，最興奮的是她兩個兒子，因為傳奇車手Lewis Hamilton是兒子和老公的偶像，原本她還想幫孩子追星、向Lewis Hamilton索取簽名，可惜活動結束，下了台後兩人擦身而過，但兒子還是很興奮打電話問她：「他本人帥嗎？你跟他說了幾句話？你們說了什麼？」童言童語的好奇心相當可愛。

她婚後淡出演藝圈多年，重心都放在家庭，如今小孩已經慢慢長大，大兒子將滿10歲，她決定把重心再放回工作，「我希望孩子能看見媽媽在自己熱愛的領域裡閃閃發光。所以接下來會花比較多時間在工作上，不論台灣或是內地，不論是什麼類型的工作，只要是有趣的，我都想嘗試。」侯佩岑坦言自己並不算是個非常有野心的人，「但我很喜歡工作中的自己，也想多看看世界，開拓一些新的視野。」

從新聞主播、綜藝主持到演員、動畫配音，以及婚後的人妻、人母，侯佩岑說：「我從來不設定自己的身份，也從沒有覺得自己只是哪一個身份，很多時候團隊跟我討論新的工作，我只要覺得有興趣，就會努力去嘗試。」她特別感謝結婚13年來，先生讓她安心做自己：「他讓我有一種放心的安全感，他常鼓勵我，告訴我沒關係、不要那麼有壓力，他常說『你已經很好了』，他擁有我沒有的鬆弛感。」

侯佩岑保養得宜，看起來宛如少女。(福隆提供)
侯佩岑保養得宜，看起來宛如少女。(福隆提供)
侯佩岑淡出多年，小孩長大，她也想重回專業領域。(福隆提供)
侯佩岑淡出多年，小孩長大，她也想重回專業領域。(福隆提供)

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