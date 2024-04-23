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「放過張小燕」王彩樺談黃子佼：誰犯錯誰去面對

記者李姿瑩／台北23日電
王彩樺不捨張小燕被口誅筆伐。(圖／FILA提供)
王彩樺不捨張小燕被口誅筆伐。(圖／FILA提供)

台資深女星王彩樺和女兒黃于庭（庭庭）擔任FILA母親節限定新品的推廣大使，庭庭出道後因為外型亮眼，接到不少戲劇邀約，這陣子勤跑試鏡。王彩樺全程陪伴，避免女兒遇到不當要求，也適時予以提點鼓勵。王彩樺說，孩子從小她就常常藉著新聞機會教育，如果遇到不舒服或是不對勁的情況，就要大聲呼救，或跑進便利商店自保。

但她沒特別用黃子佼的例子教小孩，不忍心看孟耿如受苦。王彩樺坦言她和大家一樣都是看新聞才知道，驚訝之餘也相當心疼。「之前我和孟耿如合作過，她也叫我媽咪，有禮貌又孝順，真的很心疼她。她弟弟離開時自我封閉了一兩年，面對親人離開真的很煎熬，很傷很痛，我很捨不得。現在又遇到先生的事，很心疼」。

王彩樺說著說著突然激動落淚，替張小燕求情道：「求求大家不要波及無辜的人，誰犯錯誰就去面對、去負責，他們已經很煎熬，請大家真的放過他們，我看小燕姐這樣真的很難過，她對這個社會是有貢獻的。」

王彩樺強調，犯錯的人自己要去面對後續責任，她沒有張小燕聯絡方式，現在也不想打擾孟耿如，打算等過一陣子再傳訊息關心她。這陣子天災人禍不斷，也讓王彩樺感嘆：「大家都要平安健康，人生無常，我們都要珍惜當下。」

庭庭送上新鞋當王彩樺的母親節禮物。(圖／FILA提供)
庭庭送上新鞋當王彩樺的母親節禮物。(圖／FILA提供)

母親節 黃子佼

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