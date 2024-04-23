陶喆唱到一半跌坐地上 自嘲演了一段「鯉魚打挺」
陶喆「Soul Power II」巡演上周移師廣東佛山，首場下起雷雨，眾人熱情不減，第2場放晴還有嘉賓A-Lin驚喜助陣，A-Lin更悄悄使出一招，讓陶喆「畫押」許下承諾，A-Lin開心形容此次合作「實現了在少女時代的衣櫥演唱會夢幻清單」。
陶喆跟A-Lin合唱「找自己」、「摯友」2首歌曲，且格外用心地分別穿上印有「Soul」、「power」的白T，正是此次巡演名稱，隨後A-Lin拿筆討簽名，成功之後笑說：「我上面還有一些字，代表接下來你會擔任A-Lin的演唱會嘉賓，這是合約，你被騙了！你已經簽訂了！」陶喆大方應允，表示「只要A-Lin約我，我一定在妳的演唱會當嘉賓」。
陶喆的音樂貫穿了各個年齡層，這回門票採取實名制，統計後發現5成6的購票觀眾都是2000年後出生的年輕粉絲，特別是開場時會先輪播幾首歌曲，緊接著陶喆登台演出，他見著場場大合唱的畫面，不禁笑說：「許多歌曲都比你們年紀大，哇，都是全場大合唱呢！」內心相當感動。
不過他在首場演唱會發生小意外，安可時開心地在台上來回跑動介紹樂手，一個不注意被地毯絆倒跌坐在地，所幸有驚無險沒有受傷，經紀公司表示他的身體狀況一切都沒問題，陶喆則透過社群報平安：「開場前說要給大家展示我的功夫，沒想到真的意外上演了一段『鯉魚打挺』，有點不好意思。」
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