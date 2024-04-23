挺黃子佼被罵 郎祖筠無奈回應

郎祖筠(圖)曾在黃子佼臉書替他加油，被網友罵翻。（記者沈昱嘉／攝影）

黃子佼 身陷醜聞風波，昔日在他臉書 替他加油的藝人朋友也遭波及，郎祖筠正是其中之一，她和王琄、陳隨意、蕭志瑋（八弟）出席實境節目「辣味滿屋-絕代雙椒」，被問及此事，她無奈表示，當時留言時間剛好是過年前，她不知道之後黃子佼還被爆出性侵未成年、手持少女不雅片等事件，於是將留言刪除，不希望劇團被她牽連。

郎祖筠說，當時是黃子佼和被害人和解的狀態，「所以我覺得這個案子到了一個階段，站在一個朋友的立場，要過年了，他有家有小孩，直到後來那些新聞被爆出來，突然間網友回去罵妳怎麼幫他加油，我根本還不知道發生什麼事，我背後還有劇團，所以我才把留言拉掉，但我覺得我沒必要解釋，因為我還不知道那些事情，後來才知道，但要過年了，留這個這不是人之常情嗎。」