挺黃子佼被罵 郎祖筠無奈回應
黃子佼身陷醜聞風波，昔日在他臉書替他加油的藝人朋友也遭波及，郎祖筠正是其中之一，她和王琄、陳隨意、蕭志瑋（八弟）出席實境節目「辣味滿屋-絕代雙椒」，被問及此事，她無奈表示，當時留言時間剛好是過年前，她不知道之後黃子佼還被爆出性侵未成年、手持少女不雅片等事件，於是將留言刪除，不希望劇團被她牽連。
郎祖筠說，當時是黃子佼和被害人和解的狀態，「所以我覺得這個案子到了一個階段，站在一個朋友的立場，要過年了，他有家有小孩，直到後來那些新聞被爆出來，突然間網友回去罵妳怎麼幫他加油，我根本還不知道發生什麼事，我背後還有劇團，所以我才把留言拉掉，但我覺得我沒必要解釋，因為我還不知道那些事情，後來才知道，但要過年了，留這個這不是人之常情嗎。」
至於黃子佼的所作所為，她認為就看司法怎麼處理，「他個人我相信一定會飽受折磨，未來就是他自己要去面對，我們都不能去說些什麼。」而先前夏克立放話要向她提告，她說，「我沒什麼好講的，現在馬上又要開庭，我們都不是當事人，我覺得我在法律上面，我能講的都講了，那他要怎麼樣是他的自由，因為我並沒有造謠。」
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