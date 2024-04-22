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蔡依林「蔡晴」破功 淋大雨開唱兩小時

記者許晉榮／綜合報導
蔡依林淋雨兩小時，心情不受影響。(取材自Instagram)
蔡依林淋雨兩小時，心情不受影響。(取材自Instagram)

Jolin蔡依林近日在中國溫州持續展開「Ugly Beauty世界巡演」，沒想到一向被粉絲戲稱「蔡晴」的Jolin，竟然破功遇上滂沱大雨，整整在大雨中嗨唱兩小時不停歇，且過程絲毫不見狼狽。而外界原本更擔心大雨會影響Jolin的唱跳節奏，甚至淋毀華服戰袍，對此，她沒有怨天尤人，還笑瞇瞇地對工作人員說：「我覺得很像跟歌迷的雨中約會，更讓我想起小時候淋雨開心的那種感覺。」

歌手唱戶外大場，面對天氣的不可控，往往只能被動地放置晴天娃娃或燒烏龜或紅辣椒等；祈求老天賞個好天氣。近來在中國頻頻挑戰戶外場地的Jolin，因為之前的三場演出，前一天彩排或當天下午都會遇上即時雨，但只要一開場天氣就突然轉晴，於是被歌迷戲稱Jolin完全是「蔡晴」上身。

有趣的是，昨天這一場蔡媽沒來，巧合的是，剛好前面三場她都有來，所以Jolin才打趣回應粉絲：「『蔡晴』絕對是蔡媽，不是我。」

而粉絲對Jolin幾乎全程陪歌迷淋雨頗為感動，還激動大喊：「美人魚上岸，我打撈的。」但也有人頗為心疼：「好心疼這隻美人魚。」更有人緊張地說：「人間美人魚碰到水，要現身原形了。」

蔡依林在大雨中開唱，心情不受影響。(取材自Instagram)
蔡依林在大雨中開唱，心情不受影響。(取材自Instagram)

蔡依林

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