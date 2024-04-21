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只因為疫情期間做這件事 趙又廷吞嚴重後果「手廢了」

記者李姿瑩／台北即時報導
趙又廷難得參與實境節目。（圖／中天提供）
趙又廷難得參與實境節目。（圖／中天提供）

美食實境節目「中餐廳7」睽違三年再度到國外開張，本季與以往不同，除了是史上最多人數的團隊之外，餐廳更是首次採「一店雙檔」的雙店長PK模式經營，由黃曉明趙又廷擔任雙店長，分別帶領許光漢、程瀟、沈夢辰、林允、岳雲鵬、尹正及廚師林述巍，一起到匈牙利布達佩斯展開為期21天的中華美食之旅。

不常錄製實境節目的趙又廷提到，一開始收到製作單位邀請時其實相當意外，「怎麼會想到我？」，但因聽說是去布達佩斯，他覺得可以趁機去玩，更自曝是在毫無準備的情況下就參與節目錄製，「見招拆招，也聽說曉明哥會準備一堆東西帶過去，我想那我就不用帶了，蹭他的就可以了」。

雖然身負重任擔當店長，但趙又廷其實沒有太強的勝負欲，「輸了也沒關係，就大家輕鬆開心就好」，錄製之後，他才發現許多事情沒有自己想得那麼簡單，節目組在遊戲規則上都經過精心安排，「殊不知是我太天真了！可能這樣的節目效果才好看」。

而趙又廷透露自己其實曾在中餐廳打工過很長一段時間，加上平常也會做飯，也曾跟媽媽學做菜，所以基本家常菜的料理是沒問題。在節目中，他大顯身手做了「洋蔥排骨飯」、「滷肉飯」等，也藉機跟林述巍大廚學了許多料理，而讓他印象最深刻的是「咕咾肉」這道菜，不過因為料理程序太複雜，趙又廷坦言回家後不會煮給家人吃，「如果要認真講究的做這道，其實要花很多時間！做完以後我覺得我這輩子不會再做咕咾肉了。」

趙又廷參加錄影，發生不少難忘的經驗，像是有一次鍋子意外著火，他試圖協助滅火，一開始使用正確方式蓋上鍋蓋，不料鍋蓋太小無法完全密合，只好拿滅火器直接滅火，卻導致油花飛濺燙傷了自己的手，「燙傷的部分現在都已經好了。但現在回頭想想自己還是蠻蠢的，廚房確實還是一個危險的地方，其實這方面我們應該有更完善的安全措施和事先準備，也應該先瞭解一下廚房的危機處理知識」。

除此之外，這次到布達佩斯，他最難忘的是「匈牙利燉牛肉」這道料理，更是讓他一解鄉愁，「每家餐廳都有這道菜，做法也就是很家常，吃起來很暖心、有回家的感覺」。

除了黃曉明之外，其他人都是趙又廷第一次合作，但他非常感謝其他人的幫忙，「我的手廢了，所以很怕會被大家遣返」，原來因為之前疫情時，趙又廷在酒店隔離期間，自己手洗衣服卻出狀況，「就特別傻，因為積累太多髒衣服，加上冰水又冬天」，導致手部患有「類風濕性關節炎」，但大家都很體諒他，所以讓他主要負責前台的工作，「像洗碗這些會導致手發炎的事，大家都攬過去做，幫了我很大的忙，所以手傷沒有加劇」。

趙又廷因手有宿疾只能負責外場。（圖／中天提供）
趙又廷因手有宿疾只能負責外場。（圖／中天提供）

趙又廷 黃曉明 疫情

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