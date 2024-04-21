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動力火車邀天團 演唱會妙語如珠逗樂歌迷

記者梅衍儂／綜合報導
動力火車在高雄開唱，玖壹壹擔任嘉賓，雙方妙語如珠讓現場觀眾笑翻。（圖／華研國際提供）
動力火車在高雄開唱，玖壹壹擔任嘉賓，雙方妙語如珠讓現場觀眾笑翻。（圖／華研國際提供）

動力火車27年前出道時被公司認為不擅言詞，下令多唱歌少講話，沒想到如今他們每每開唱，除了好歌喉，歌迷更期待他們的妙語如珠，日前高雄巨蛋的演唱會有本土天團玖壹壹來助陣，兩方的「練肖話」(意指胡說八道)逗得現場萬名粉絲開懷。

動力火車虧：「玖壹壹非常有才華，除了健志只會Rap。」春風反將一軍，吐露學生時期就和動力火車有交集，動力火車一頭霧水，春風笑說：「你們來我學校表演，問我廁所在哪裡。」

他們和玖壹壹在澎湖錄節目結緣，顏志琳發現玖壹壹3個人都很搞笑，健志一出場就大膽對前輩說：「幫我們暖場暖好久。」尤秋興讚春風、洋蔥會寫歌，健志只會Rap，笑說：「我們不能講太好 ，不然他們就會比我們紅。」除了合唱動力火車新歌「趁少年」，玖壹壹也帶來經典歌曲「Local」。

動力火車「都是因為愛 世界巡迴演唱會」巡演叫好叫座，二度返場高雄，2場2萬張門票完售。前一周還受流感影響的顏志琳，歌聲已經恢復，只是似乎一度恍神，在唱「明天的明天的明天」時突然忘詞了3秒，尤秋興傻眼和他對看，不過很快顏志琳就接上。

兩人為演唱會拍了串場影片，在鏡頭前面插花送給老婆，並浪漫放閃，尤秋興大讚老婆剛睡醒時是最漂亮的時候，「我都跟他說妳不要動，躺在那裡就好，每天早晨看到她就覺得很幸福」，而顏志琳至今沒做過特別浪漫的事情，屬於務實派會直接問老婆喜歡什麼，「只要我有能力就買給她」。

顏志琳更透露插花作品回去送老婆，竟被太座反問「你這個是認真的嗎」，尤秋興笑他根本插出雜草一盆，並自豪對插花頗有天分，放閃說：「我從來沒有買過花給老婆，我都把歌迷給我的花送給她，這次我帶回去的她也以為是別人送的。」

動力火車在高雄開唱，吸引滿場歌迷。（圖／華研國際提供）
動力火車在高雄開唱，吸引滿場歌迷。（圖／華研國際提供）

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