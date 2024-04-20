黃子佼再被控交往孟耿如時 仍誘少女問「有沒有需求」

黃子佼(右)又被爆與孟耿如(左)交往時，仍約女過夜。(取材自臉書)

黃子佼 購買未成年偷拍片惹眾怒，網紅「德州 媽媽」與眾藝人一同發起連署兒少修法，同時也代受害者發聲，陸續公開受害者講述被誘騙過程，其中也有人當時還未成年。20日，德州媽媽再公開黃子佼主動邀過夜、問對方需求對話截圖，德州媽媽還點出「黃子佼是2013年8月跟孟耿如交往」。

在曝光的截圖中，一為2013年4月，當時女方表示「我還不確定會不會住耶」，並詢問：「作品會很趕嗎？」黃則提出「要…住我家嗎？」女方拒絕「不能啦」。另一張圖時間點則為2014年5月底，黃看到女子透露「沒對象」先是回「單身自在囉」，隨後又問：「但是…不會有需要嗎…」。

德州媽媽寫道：「黃子佼是2013年8月跟孟耿如交往，問來信者「沒有對象，不會有需要嗎」是2014年5月。豬哥不會只對一兩個人出手、也不會因為有對象就停手。」

德州媽媽還提及「權勢」問題，直言：「隨時噁你兩句你也不能怎麼樣。跟比自己小十幾二十幾歲的女生說「 #要住我家嗎？」、「 #你不會有需要嗎？」勸誘裸體拍攝在法律上也沒有罪。

她表示有人會嗆她不要用輿論審判黃子佼，但她坦言「事實上告不成的事情很多，但不代表告不成的是對的。」認為輿論的支持或許也能給受愛害者一點安慰。

此外，德州媽媽透露之後不太會再繼續放消息了，但她表示受害者若想發聲，還是可以找她或Zofia，但她強調要用真實帳號來溝通，表示早前有人用假帳號來探聽進度，雖然有把關沒放進受害者群組，但假帳號私訊這事對她來說是滿消耗的。