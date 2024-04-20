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葛斯齊3點回擊大S 堅稱「我沒必要造謠」

記者李姿瑩／台北即時報導
大S公開照片原檔，刺青清晰可見。圖／截自facebook／大S 徐熙媛
大S公開照片原檔，刺青清晰可見。圖／截自facebook／大S 徐熙媛

葛斯齊質疑大S的放閃合照不是近期拍攝，讓大S直接公布原始照片回擊。今天葛斯齊再次站上火線，不只發文提出三點回擊，還開直播親自說分明，並強調歡迎連線對質，不怕自己的論點被質疑。

葛斯齊回應全文如下：

其實我真的沒有義務回應，但以防大眾被誤導，來澄清一下。

第一、我沒有必要造謠任何一方人士，這麼做對我沒任何好處。但有人一直以委屈姿態發文，又找嘴替發言、混淆大眾視聽，我不認同這樣的行為。

第二、針對同樣事件卻鬧雙標，黃子佼直接指控吸毒之事，從時間、地點、事物、參與者姓名都交代清清楚楚，你不告他，卻針對說實話的記者提告，真是此地無銀三百兩。

不然這樣好了，在法庭上有兩份錄音檔案，法官並無認為捏造、虛假，你們那也有一份，要不要自己放出來自清一下。我這邊「還有」3段蒐證錄音檔案，我也很希望我的查證能受大眾檢視。你打民事官司，不就是要考驗一位記者是否會因官司纏身放棄保護消息來源？你也知道藥頭不會出庭作證，如果告得是刑事我就不知道了，檢察官要查，不是我閉口就能解決的！ 所以你們選擇打民事官司，就是捉著人性的弱點打。

第三、你婚姻是否出軌，我先前直播已經表明說過，「我不知道！」在節目上也對妳的新歸宿表態過「給予祝福」。

我上回直播中，僅是有熱情網友來連線，並述說一連串看法，我最有印象他說「合照並不是近期所拍攝」，當下我就立刻表示針對「相片不是近期拍攝」有同感。

小姐，你婚內有沒有出軌，妳自己最清楚。現在又藉機在媒體斷章取義下，讓經紀人指名我造謠。妳的所有負面之事難道都是用告我來自清是嗎？

過往到現在，我直播期間，不只一次被不知名網友提問關於妳的負面消息，妳怎麼不去思考為什麼外界都在檢討妳這件事？無風不起浪、事出必有因，且網友、讀者也只是提出質疑，我才懶得了解妳有沒有出軌！但我比較在乎妳有沒有吸毒？為什麼黃子佼會信誓旦旦地公開直播這麼說？比較特殊的是妳這麼愛自清的人卻不對他提告？畢竟毀妳們姐妹倆聲譽的，最初是他不是我！

針對妳認為我影射妳和妳妹吸毒之事，我再度說明，我從未指出你們兩人有這樣的行為，僅只在節目引用黃子佼直播所說之內容，卻被你們告了。那真是神奇了，我採訪、求證的3個人都異口同聲講一樣的話（請參照妳手邊的錄音檔），難道他們是媽祖托夢夢到的嗎？

再次強調：

昨日新聞報導中「我想的和你一樣」這句話我是在附和女網友說「這照片不是近期拍的」，因為我在3月底採訪過一名見過妳的人士，他和我形容妳現在的體態，與大眾看到的照片落差極大，所以我才會有感妳和妳自稱的帥老公合照並不是近期所拍，這樣說有明白了嗎？

走花路的人何苦低頭看狗仔直播頻道？講道理我是ok，歡迎來查證連線，我一定給姐連線、自清。

這比透過媒體捕風捉影、隔空喊話有意思多了！

大S公開照片原檔，刺青清晰可見。圖／截自facebook／大S 徐熙媛
大S公開照片原檔，刺青清晰可見。圖／截自facebook／大S 徐熙媛

大S公開照片原檔，刺青清晰可見。圖／截自facebook／大S 徐熙媛
大S公開照片原檔，刺青清晰可見。圖／截自facebook／大S 徐熙媛

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