我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「最萌外交官」出動 中國明年將給舊金山動物園一對大熊貓

黃金價格屢創新高 在好市多買金條划算嗎？

李銘忠狂野超越尺度演出 奪羅馬亞洲影帝

記者陳慧貞／綜合報導
李銘忠以「（真）新的一天」拿下勇奪第21屆羅馬亞洲電影節最佳男演員獎 。(圖／海鵬影業提供)
李銘忠以「（真）新的一天」拿下勇奪第21屆羅馬亞洲電影節最佳男演員獎 。(圖／海鵬影業提供)

李銘忠近來愛情事業兩得意，年初才向女友求婚成功，近日又於第21屆羅馬亞洲電影節（21° ASIAN FILM FESTIVAL 2024-Roma）的頒獎典禮上，以電影「（真）新的一天」出色表現勇奪最佳男演員獎殊榮。

該片由陳宏一導演執導，余靜萍擔任攝影，片中李銘忠、王碩瀚、虹茜三人演出狂野不羈，心靈與肉體均超越台灣演員難得一見的尺度，該片主題除講述療癒傷痕，更放膽追尋愛、性與自由，新世代觀點十分醒目。李銘忠也表示本次角色對於身心靈都是一大挑戰。

李銘忠近期因工作行程忙碌，同時正在拍攝多部電影，因此特別錄製得獎感言，「非常感謝羅馬亞洲電影節以及評審團的認可，對我來說意義非常重大。也感到非常榮幸，感謝陳宏一導演及製作團隊的支持及協助，讓我能挑戰這個新奇的角色！當然也要感謝我的經紀人、我的工作團隊、以及我的妻子在背後默默地支持我，讓我無後顧之憂的努力衝刺，再次謝謝大家。」

評審團提到李銘忠的獲獎理由：李銘忠憑藉著他的多才多藝和能力，為電影「（真）新的一天」中的主角賦予了不同尋常的魅力，令人驚嘆。他優雅而富有同理心，在朋友、愛人、兄弟、敵人的角色中展現了他的詮釋關鍵。沒有過度誇張的表演，但卻能夠在善與惡、主動與被動、美麗與恐怖之間模糊的邊緣表達最廣泛的情感。

上一則

「贅婿」好事近了？ 郭德綱爆兒秘密

下一則

結婚7年不求浪漫 柯佳嬿：平穩才是最幸福的事

延伸閱讀

「熱辣滾燙」推紀錄片 有人看哭有人罵

「熱辣滾燙」推紀錄片 有人看哭有人罵
內地電影攻港 「長津湖」寫成功方程式 「熱辣滾燙」靠2招

內地電影攻港 「長津湖」寫成功方程式 「熱辣滾燙」靠2招
靠減肥吸睛…賈玲「熱辣滾燙」紀錄片上映 有人看哭有人吐槽

靠減肥吸睛…賈玲「熱辣滾燙」紀錄片上映 有人看哭有人吐槽
「金手指」演得太過火？王晶：梁朝偉應宣布不再參加金像獎

「金手指」演得太過火？王晶：梁朝偉應宣布不再參加金像獎

熱門新聞

秦老闆多年來致力改變當鋪在民眾心中的形象。(記者葉君遠／攝影)

當鋪老闆秦嗣林曾幫5百位藝人鑑寶 只有她的東西富比國寶

2024-04-12 21:45
薇薇安小時候曾在「黑魔女：沉睡魔咒」扮演睡美人的童年。（摘自IMDb）

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

2024-04-12 10:32
席尼墨菲勇奪奧斯卡影帝，激出不少男星對他的心結。（歐新社資料照片）

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

2024-04-13 13:27
辛芷蕾因為演出王家衛執導的電視劇「繁花」暴紅。(取材自微博)

「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認

2024-04-16 22:08
具俊曄喜歡騎腳踏車鍛鍊。圖／寬宏藝術提供

才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道

2024-04-17 09:16
許聖梅(左)和葛斯齊在直播節目上大聊八卦。圖／摘自YT

葛斯齊爆某男星比黃子佼還糟糕 許聖梅提供3大線索

2024-04-14 13:18

超人氣

更多 >
南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷
防老年失智 這是中年人可做的最好一件事

防老年失智 這是中年人可做的最好一件事
佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事

佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事
86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭

86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭
南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線

南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線