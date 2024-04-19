李銘忠狂野超越尺度演出 奪羅馬亞洲影帝

李銘忠以「（真）新的一天」拿下勇奪第21屆羅馬亞洲電影節最佳男演員獎 。(圖／海鵬影業提供)

李銘忠近來愛情事業兩得意，年初才向女友求婚成功，近日又於第21屆羅馬亞洲電影節（21° ASIAN FILM FESTIVAL 2024-Roma）的頒獎典禮上，以電影「（真）新的一天」出色表現勇奪最佳男演員獎殊榮。

該片由陳宏一導演執導，余靜萍擔任攝影，片中李銘忠、王碩瀚、虹茜三人演出狂野不羈，心靈與肉體均超越台灣演員難得一見的尺度，該片主題除講述療癒傷痕，更放膽追尋愛、性與自由，新世代觀點十分醒目。李銘忠也表示本次角色對於身心靈都是一大挑戰。

李銘忠近期因工作行程忙碌，同時正在拍攝多部電影，因此特別錄製得獎感言，「非常感謝羅馬亞洲電影節以及評審團的認可，對我來說意義非常重大。也感到非常榮幸，感謝陳宏一導演及製作團隊的支持及協助，讓我能挑戰這個新奇的角色！當然也要感謝我的經紀人、我的工作團隊、以及我的妻子在背後默默地支持我，讓我無後顧之憂的努力衝刺，再次謝謝大家。」

評審團提到李銘忠的獲獎理由：李銘忠憑藉著他的多才多藝和能力，為電影「（真）新的一天」中的主角賦予了不同尋常的魅力，令人驚嘆。他優雅而富有同理心，在朋友、愛人、兄弟、敵人的角色中展現了他的詮釋關鍵。沒有過度誇張的表演，但卻能夠在善與惡、主動與被動、美麗與恐怖之間模糊的邊緣表達最廣泛的情感。