「浪姐」5開播 蔡詩芸Rap炸場 放閃王陽明超甜蜜

蔡詩芸挑戰自我。（圖／人見人愛娛樂提供）

中國綜藝「乘風2024」19日開播，台灣有女星Dizzy Dizzo蔡詩芸、謝金燕、楊謹華、郭碧婷、郭書瑤參加，第一集的「初舞台」上，蔡詩芸祭出說唱功力，對粉絲樂迷、與還沒認識她的觀眾，介紹喊話：「我是Dizzy Dizzo蔡詩芸，你們可以叫我Dizzy，19歲就出道、是個Rapper同時也會彈鋼琴，看過我的演出，希望你們會更想認識我，不想也沒關係。」

她從年初就開始苦思，針對歌曲、歌詞、服裝到造型等各種細節構思，反覆思考著究竟是什麼樣的內容，才是最能代表自己、又可以傳達到音樂理念，也能與觀眾們有共鳴連結，最後選擇演唱自己的饒舌作品「Wifey」，因為這首歌不僅是她的創作作品、也是與她的生活體悟合而為一，她與老公王陽明結婚八年，兩人恩愛幸福、與女兒一家三口甜甜蜜蜜。

蔡詩芸想傳遞：「當媽媽以後，不一定就要被套上社會的期待，不需要傳統媽媽的樣貌。有人可能認為當媽媽後，我的音樂就會變溫和，但我還是做喜歡的音樂、有個性，要當一個很酷的媽媽，我一樣唱著饒舌！」她穿上粉紅色造型裙裝、搭配披風，低胸與短裙展露性感氛圍，演出獲得現場藝人姐姐們的讚賞，網友也讚很強。

蔡詩芸在「乘風2024」演出獲好評。（圖／人見人愛娛樂提供）

結束完首次節目的錄製，Dizzy收穫了許多也更為成長，表示：「這次的錄製很難忘，也面臨了新的挑戰，很開心在節目上認識了很多姐姐、跟她們學習，看著她們散發一股能量也給了我很多動力，謝謝辛苦的工作人員對我的溫暖，雖然工作時最捨不得的是家人跟我的寶貝Katiya，但我想給她留下一個超屌的舞台，讓她看到她的mama從未放棄！」