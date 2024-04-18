Lulu拒談黃子佼 媒體追訪爆衝突

Lulu被要求拒訪，導致活動現場一陣混亂。(記者王聰賢／攝影)

黃子佼 陷入醜聞風暴，戰火持續延燒，身邊的女人從老婆孟耿如、恩師張小燕到愛徒Lulu（黃路梓茵）無一倖免，儘管Lulu日前已在臉書 發文表態，表示自己不會因為和黃子佼的關係就容忍觸法行為，但網友並不埋單，Lulu被罵到只能緊急關閉留言，她日前和蔡凡熙出席運動品牌活動，活動結束後媒體追訪爆發衝突，場面相當火爆。

品牌公關在媒體到場後突然宣布Lulu不受訪，讓在場媒體一陣傻眼，活動結束後，媒體蜂擁而上，追問Lulu「有和佼哥聯絡嗎」、「支持兒少法連署嗎」、「聽說憲哥很生氣」、「小燕姐現在狀況怎麼樣」，面對一連串提問，Lulu始終保持沉默，據悉拒訪其實並非她的本意，而是配合品牌要求，她只能選擇什麼都不說。

而媒體在推擠過程中，一名攝影的鞋子被踩掉，忍不住當場怒嗆「就不能停下來好好講嗎」、「我的鞋子被踩在下面了」，因為活動現場位在百貨公司的一樓，攝影們為了捕捉畫面，差點連旁邊專櫃的保養品都被掃落到地上，櫃姐們見狀連忙伸出手保護商品，場面陷入混亂，眾人一路追到電梯口，Lulu被發現低頭緊咬下唇，心情顯然已大受影響。