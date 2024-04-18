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Lulu拒談黃子佼 媒體追訪爆衝突

記者林怡秀／台北18日電
Lulu被要求拒訪，導致活動現場一陣混亂。(記者王聰賢／攝影)
Lulu被要求拒訪，導致活動現場一陣混亂。(記者王聰賢／攝影)

黃子佼陷入醜聞風暴，戰火持續延燒，身邊的女人從老婆孟耿如、恩師張小燕到愛徒Lulu（黃路梓茵）無一倖免，儘管Lulu日前已在臉書發文表態，表示自己不會因為和黃子佼的關係就容忍觸法行為，但網友並不埋單，Lulu被罵到只能緊急關閉留言，她日前和蔡凡熙出席運動品牌活動，活動結束後媒體追訪爆發衝突，場面相當火爆。

品牌公關在媒體到場後突然宣布Lulu不受訪，讓在場媒體一陣傻眼，活動結束後，媒體蜂擁而上，追問Lulu「有和佼哥聯絡嗎」、「支持兒少法連署嗎」、「聽說憲哥很生氣」、「小燕姐現在狀況怎麼樣」，面對一連串提問，Lulu始終保持沉默，據悉拒訪其實並非她的本意，而是配合品牌要求，她只能選擇什麼都不說。

而媒體在推擠過程中，一名攝影的鞋子被踩掉，忍不住當場怒嗆「就不能停下來好好講嗎」、「我的鞋子被踩在下面了」，因為活動現場位在百貨公司的一樓，攝影們為了捕捉畫面，差點連旁邊專櫃的保養品都被掃落到地上，櫃姐們見狀連忙伸出手保護商品，場面陷入混亂，眾人一路追到電梯口，Lulu被發現低頭緊咬下唇，心情顯然已大受影響。

不過她在活動過程中仍笑容滿面，敬業完成工作，其實該活動本來還有朱軒洋一同出席，不料朱軒洋因為爆出偷吃緋聞，臨時退出，現場因品牌記者會的動線設計不佳、加上拒讓藝人受訪態度強硬，結果反而火上加油，整場活動更加失焦，也讓藝人成了無辜的砲灰。

LuLu強顏歡笑出席品牌快閃活動。(記者王聰賢／攝影)
LuLu強顏歡笑出席品牌快閃活動。(記者王聰賢／攝影)

黃子佼 臉書 緋聞

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