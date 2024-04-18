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「一代女皇」74歲潘迎紫公布近照 網友驚：哪裡買的不老仙丹

20年交情好友 Selina曾傳8字給黃子佼

記者梅衍儂／綜合報導
Selina生子後首度出席公開活動。(記者王聰賢／攝影)
Selina生子後首度出席公開活動。(記者王聰賢／攝影)

Selina任家萱和另一半小徐去年8月迎來兒子小腰果，產後她逐漸復工，日前代言母嬰用品的記者會是她當媽後，首度和媒體面對面，除了分享心境，也有一大堆問題等著她，包括是否和小徐已登記結婚、如何看20年老友黃子佼的性醜聞案，她落落大方、有問必答，還展現調皮幽默的一面。

Selina產後氣色相當好，從頭到腳都散發幸福氣息，直呼小腰果實在太可愛，還想再生第二甚至第三胎；她和小徐照顧兒子有衝突，透露有次小徐顧了一夜，她早上接手時，小徐忍不住抱怨「你兒子昨天一直弄我」，還說「我現在不想看到他」，讓Selina氣到兩天不跟小徐講話。

最後是小徐撒嬌求和，她曉以大義，「當你受不了時，你要尋求我的幫助，不要自己累積，然後對小孩發脾氣」。兩人是否已登記？她賊賊一笑，說早就料到會問，所以準備好了答案，當眾人期待她宣布新身分，她卻調皮說：「我想好的回答就是『不告訴你』！」

另外，Selina和黃子佼交情超過20年，坦言他應該沒辦法復出，身為曾經的朋友，她在新聞爆出時相當震驚，隔天傳訊息給他，「我很認真思考要傳什麼，傳了『勇敢面對、珍惜所愛』八個字給他，就沒有再聯絡。」

黃子佼有回傳，但內容Selina保留；是否還能再當朋友？Selina坦言：「這一題我還沒有想法，我會希望他先勇敢面對，家人也需要他。」有無關心孟耿如？她說：「我跟耿如沒有那麼熟。」

黃子佼 復工

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