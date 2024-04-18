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藝人直播帶貨滿腹辛酸 寇乃馨一下直播立奔掛急診

記者林怡秀／即時報導
佩甄（左）和沈玉琳搭檔主持「甄心分享小琳鐺」。(緯來戲劇台提供)
佩甄（左）和沈玉琳搭檔主持「甄心分享小琳鐺」。(緯來戲劇台提供)

緯來戲劇台43頻道全新綜藝「甄心分享小琳鐺」邀請藝人、來賓上節目談直播，寇乃馨說自己在中國直播時，一開始只有15個人看，不放棄努力經營下，創造奇蹟變成70-80萬人觀看，但也讓她常一播完就掛急診。

寇乃馨說，2019年疫情期間剛開始，她到中國都得關在小房間隔離，無聊之下做起直播。但茫茫網海沒人知道她直播，一開始只有15人觀看，但當晚卻創造出15萬台幣(約4,640美元)的業績，也讓她很感恩了。隔了一週，老公問她那多少人看了？她說有提升到30人，算是相對高峰。在她努力經營下，播了400多場直播，終於出現70到80萬萬人在線的流量，也讓寇乃馨成為直播天后。

寇乃馨說，這直播天后來得不易，她幾乎有兩年時間都是啞嗓，每天直播六個小時起跳，常常硬撐著跟觀眾掰掰完就轉頭吐了，立馬掛急診。王思佳也說，直播賣貨時，常常需要卸半張臉給觀眾比較，有時候觀眾太晚進來說沒看到，還得又再化一次、再卸一次，他們每次直播最怕商品數量準備不夠，觀眾一下子就買光了，沒買到貨的觀眾反而會把氣出在你身上。

疫情

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